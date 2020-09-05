3女星連環撞衫！Jisoo與Joy演繹貴氣編織裙　網：看讚數就知勝負

記者鮑璿安／台北報導

女星撞衫日漸成為慣例，但三人「連環撞」仍是少有，近期RED VELVET成員Joy在IG上公佈了一系列美照，穿著針織吊帶裝巧妙露出好身材，然而該套服裝早已被南韓女星宣美以及BLACKPINK中的Jisoo演繹過，三人風格差異頗多，引發網友直呼：「人氣王是她。」

在 Instagram 查看這則貼文 Joy（@_imyour_joy）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 28 日 上午 7:10 張貼

▲RED VELVET成員Joy穿著Balmain背心吊帶裙。

RED VELVET成員Joy「果汁相」的甜辣風格吸引不少粉絲，這回拍攝雜誌之餘，穿著Balmain背心吊帶裙亮相，衣著採用藍色編織手法搭配遊走於輪廓的金色錬飾，瞬時增添不少奢華氣息，而裙短一口氣到腿根更是火辣吸睛，與不收邊的裙襬相佐，配上Joy精緻臉蛋讓粉絲一飽眼福。

▲女星宣美散發火辣氣息。（圖／翻攝自IG）



然而畫面曝光之後隨即被眼尖網友發現，該套吊帶裙早就被女星宣美穿上，過往鮮少撞衫的她，這回也難逃魔咒，但她憑藉白皙肌膚與一抹紅唇相呼應，讓氣場瞬間強大，不同於Joy的甜美氣息，駕馭同樣的裝扮，整體造型遊走於火辣與個性之間恰到好處。

▲BLACKPINK成員Jisoo是人氣王，該照片就有超過500萬讚數。（圖／翻攝自IG）

而人氣夯團BLACKPINK中的Jisoo，以一頭氣質長髮搭配清淡妝容，仍是不減五官深邃，單穿背心裙坐在椅子上，巧妙彰顯曼妙身材，一旁則放著Chrome Hearts包款順勢帶貨一波，至今也有超過500萬粉絲按讚，影響力不可小覷，獲得網友直呼：「人氣王」、「看讚數就知道誰贏了」、「Jisoo氣質太好了」。

►歐陽娜娜隔空撞衫Rose！吊帶裝「一個差異」秒分勝負 網：超會剪



►IU新造型「從頭到腳撞衫」輸了！泰國女星氣場爆棚 網：真的完勝