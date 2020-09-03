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LOEWE推「香菜」口味香氛引網兩極評論　熱愛＆害怕你是哪一派？

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記者王則絲／台北報導

LOEWE創意總監Jonathan Anderson 早先曾預告將推出植物氣味主題的居家香氛系列，當時「大麻」香氛蠟燭消息一出便引起網友們關注，而在9月3日上架前夕，官方又再度展示出另一新口味「香菜」居家香氛，正反兩極的評論迎面而來，對於香菜的氣味，喜歡的人非常熱愛、不敢吃的人十分厭惡，令人不禁好奇真正的氣味究竟如何？

▲LOEWE居家香氛系列。（圖／翻攝自IG、官網）

▲LOEWE居家香氛系列。（圖／翻攝自IG、官網）

▲LOEWE創意總監Jonathan Anderson 於個人IG釋出「香菜」口味居家香氛系列。（圖／翻攝自IG@jonathan.anderson、LOEWE Perfumes官網）

在台灣，香菜經常扮演各式菜餚、小點的佐料角色，對於民眾來說是再熟悉不過，只不過愛好者與厭惡者各據一方，有人吃麵線喜歡加越多越好，但先前還傳出民間有人特別刻製了「不要加香菜」的印章，以便於蓋在小吃店菜單上，正因為香菜獨特的味道，才讓此番LOEWE Perfumes推出的「香菜」香氛系列，未上架就引起網友熱烈討論：「對熱愛的香菜的人來說這是天堂」、「我愛LOEWE的程度少了20％，就因為這個香菜口味」、「我的天堂、你的地獄」、「等不及想聞聞看！」而你又是哪一派？

▲LOEWE居家香氛系列。（圖／翻攝自IG、官網）

▲LOEWE居家香氛系列。（圖／翻攝自IG、官網）

▲甜菜根與甜碗豆氣味居家香氛噴霧。（圖／翻攝自IG@jonathan.anderson）

除了服飾之外，LOEWE Perfumes也是由Jonathan Anderson親自操刀，全新推出的Home Scent 居家香氛系列，從「植物園」中尋找靈感，包含了4種類型：香氛蠟燭、居家香氛噴霧、蠟燭台和擴香，每種類型都提供11種氣味選擇，除了早先揭示的Marihuana 大麻、Tomato Leaves 番茄葉、Honeysuckle 忍冬、Beetrout 甜菜根，還有Coriander 香菜、Juniper berry 杜松子、Liquorice 甘草、Luscious pea 甜碗豆、Oregano 牛至（奧樂岡葉）、Cypress balls 柏樹毬果和 Ivy 常春藤。

▲LOEWE居家香氛系列。（圖／翻攝自IG、官網）

▲「大麻」香氣系列居家香氛。（圖／翻攝自LOEWE Perfumes官網）

▲LOEWE居家香氛系列。（圖／翻攝自IG、官網）

▲Standard尺寸蠟燭75歐元、蠟燭台70歐元、居家香氛85歐元、擴香210歐元。（圖／翻攝自IG@jonathan.anderson）

▲LOEWE居家香氛系列。（圖／翻攝自IG、官網）

▲LOEWE居家香氛系列。（圖／翻攝自IG、官網）

▲主要從包裝圖片與顏色區分口味，質感外型還可提升居家品味。（圖／翻攝自IG@jonathan.anderson）

香氛品牌Culti 於近期推出了一款「香氛枕頭」，品牌找尋出了一種可使芳香依空間隨意形塑、隱密地融入環境的全新型式，利用充滿溫度的質感麻布袋，簡單地裝入香氣四溢的香氛栗粒，就能夠輕易的透過讓鍾愛的香氣瀰漫個人空間。

▲▼Culti將擴香化身為「香氛包」 。（圖／品牌提供）

▲Culti Milano香氛袋+香氛栗補充瓶，2,000元。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

LOEWE, 香氛, 居家香氛, 香菜, 大麻, 蠟燭, 香氛噴霧, 擴香
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