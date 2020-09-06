5年足不出戶！藝術家全用「街景截圖」捕捉大自然　竟吸13萬人追蹤

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疫情尚未平息，許多人對於旅行的渴望更是迫切，但即便足不出戶，英國藝術家 Jacqui Kenny仍是拍出了一系列絕美風景照，在IG擁有13萬人追蹤的她，2015年罹患了「廣場恐懼症」無法前往陌生環境，而後便興起在Google Map 街景功能中「截圖拍照」，一張張美麗的作品從此誕生。

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在 Instagram 查看這則貼文 Agoraphobic Traveller（@streetview.portraits）分享的貼文 於 PST 2020 年 3月 月 4 日 上午 10:08 張貼

英國藝術家 Jacqui Kenny 2015年因罹患「廣場恐懼症」，只要離開熟悉環境就會感到焦慮，在5年足不出戶的過程中，Jacqui Kenny突發奇想用網路旅行，也就是時下的Google Map街景功能，讓她即便在家也能飽覽全球美景，而後只要看到喜歡的風景，Jacqui Kenny就會透過截圖功能，將眼前的事物「拍照」儲存下來，即便不是親眼所見，卻十分真實。

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在 Instagram 查看這則貼文 Agoraphobic Traveller（@streetview.portraits）分享的貼文 於 PDT 2018 年 10月 月 17 日 上午 9:30 張貼

從Jacqui Kenny的截圖作品便可發現，她偏好中南美洲與中亞這類地勢開闊的區域，像是對稱的樹木、荒漠裡頭的駱駝，甚至是整齊劃一的建築物，都成為她的收藏。Jacqui Kenny甚至創立了名為streetview.portraits的IG帳號，至今已有超過230件作品，超過13萬人追蹤，在眾多粉絲的鼓勵之下，Jacqui Kenny於2017年舉辦了個人展覽，展出攝影作品，也將收益捐助給行為研究基金會，如此一來，就算在家中也能發現世界的美好。

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