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詭異毛球其實是皮卡丘？水洗後變回娃娃原形　三種萌表情隨機出現

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編輯／Emily　圖／翻攝自prtimes.jp、segatoys.co.jp、bandai-hobby.net

《精靈寶可夢》深受大家喜愛，可愛的主角皮卡丘被做成各種周邊商品，最近又將有一款新玩具登場，不同於普通的造型玩偶，這只是一顆黃色、有皮卡丘紋路的毛球，乍看覺得很普通，但放進水裡洗一洗，居然會變成一隻皮卡丘娃娃，實在是太神奇了。

▲皮卡丘毛球娃娃。（圖／翻攝自segatoys.co.jp）

日本玩具公司SEGA TOYS推出的「WHO are YOU？」玩具系列，外觀都做成毛茸茸的圓球，雖然可以透過毛色猜測，但無從得知娃娃的真面目，經過水洗之後，絨毛娃娃才會現形，有趣的設計充滿驚喜。這次與寶可夢合作推出皮卡丘版本，黃色毛球水洗後，就會還原成皮卡丘娃娃。

▲皮卡丘毛球娃娃。（圖／翻攝自segatoys.co.jp）

「皮卡丘毛球娃娃」有正常、瞇眼笑和眨眼三款表情，其中眨眼皮卡丘的尾巴頂端是愛心形狀，代表它是女生喔！另外娃娃們懷裡還會抱著幾顆《精靈寶可夢》裡的果實，有木子果、桃桃果、橙橙果、榴石果、文柚果五種隨機出現。這款娃娃預定秋季登場，價格3,800日圓不含稅（約台幣1,050元），粉絲們看了超想收。

▲皮卡丘毛球娃娃。（圖／翻攝自segatoys.co.jp）

其實「WHO are YOU？」玩具系列先前也和三麗鷗合作過，推出Hello Kitty、美樂蒂、大耳狗三款毛球娃娃，從網友分享的影片可以看到，毛球經過水沖洗後，會慢慢軟化，展開之後就變成一隻娃娃了。

▲皮卡丘毛球娃娃。（圖／翻攝自segatoys.co.jp）

喜歡《精靈寶可夢》的話，日本Bandai公司Hobby事業部也有推出新的寶可夢系列模型，將簡單的零件自行組裝，就能做出一隻可愛的皮卡丘公仔，拼法簡易、快速、安全，不用擔心太燒腦拼不出來。除了皮卡丘，還有夢幻、伊布和戰鬥姿勢皮卡丘三款，皮卡丘、夢幻款預計年底12月上市，伊布和戰鬥皮卡丘則要等到明年2月，模型售價715日圓（約台幣198元）。

▲皮卡丘毛球娃娃。（圖／翻攝自segatoys.co.jp）

▲皮卡丘毛球娃娃。（圖／翻攝自segatoys.co.jp）

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關鍵字：

皮卡丘, 精靈寶可夢, 寶可夢, pokemon, 毛球, 娃娃, 玩具
fashion.net

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