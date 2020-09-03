勞力士糖果色集合　入門價171,000元

▲勞力士Oyster Perpetual腕錶意外以糖果色面盤引起討論。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

勞力士日前正式發布2020新錶，除了焦點落在「水鬼」Submariner系列，新一代的Oyster Perpetual腕錶意外以糖果色面盤引起討論，品牌推出尺寸41mm的銀色與黑色太陽紋效果面盤款維持一貫優雅，但錶徑36mm錶款竟出現糖果粉紅色、綠松石藍色、黃色、綠色與珊瑚紅色面盤，讓網友忍不住聯想到寶可夢各角色、Microsoft微軟Logo配色，更令人印象深刻了。

▲勞力士Oyster Perpetual 36腕錶搭配糖果粉紅色面盤（左）185,000元，綠松石藍色面盤款185,000元。（圖／勞力士提供，以下同）



除了標誌性的綠色，鮮豔色調的面盤在勞力士的確罕見，但70年代曾為中東市場出寶石面盤或亮色漆面款式，當時品牌在型錄裡曾稱這些漆面盤為「Lacquered Stella」，因此Stella面盤稱號不脛而走，在國際拍賣會亮相經常拍出好價格。

▲勞力士Oyster Perpetual 36腕錶搭配黃色面盤（左）185,000元，綠色面盤款185,000元。



▲勞力士Oyster Perpetual 31腕錶搭配珊瑚紅色面盤款，171,000元。

今年勞力士為新版Oyster Perpetual 36增加色澤鮮豔的漆面款式，包括糖果粉紅色、綠松石藍色、黃色、綠色、珊瑚色面盤，均內載首度推出的3230型機芯，配置鎳磷製成的專利Chronergy擒縱系統，具絕佳抗磁效果；亮色面盤還應用到尺寸較小的Oyster Perpetual 31腕錶，一系列糖果色錶款被視為吸引年輕族群的利器，入門價約從171,000元起。

▲帝舵表BLACK BAY FIFTY-EIGHT海軍藍腕錶織紋錶帶款，106,500元。



同集團的帝舵表（Tudor）今年以經典、優雅錶款為主，推出耐看海軍藍色BLACK BAY FIFTY-EIGHT腕錶，分別有織紋錶帶與鍊帶款；另一新作TUDOR Royal系列則以俐落鍊帶設計包辦男、女錶，尺寸從秀氣的28mm、34mm、38mm到41mm等4種尺寸均備。

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