fb ig video ETtoday search mobile

勞力士糖果色集合　入門價171,000元

>

▲勞力士Oyster Perpetual腕錶意外以糖果色面盤引起討論。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

勞力士日前正式發布2020新錶，除了焦點落在「水鬼」Submariner系列，新一代的Oyster Perpetual腕錶意外以糖果色面盤引起討論，品牌推出尺寸41mm的銀色與黑色太陽紋效果面盤款維持一貫優雅，但錶徑36mm錶款竟出現糖果粉紅色、綠松石藍色、黃色、綠色與珊瑚紅色面盤，讓網友忍不住聯想到寶可夢各角色、Microsoft微軟Logo配色，更令人印象深刻了。

▲▼Rolex 。（圖／Rolex提供）▲▼Rolex 。（圖／Rolex提供）

▲勞力士Oyster Perpetual 36腕錶搭配糖果粉紅色面盤（左）185,000元，綠松石藍色面盤款185,000元。（圖／勞力士提供，以下同）

除了標誌性的綠色，鮮豔色調的面盤在勞力士的確罕見，但70年代曾為中東市場出寶石面盤或亮色漆面款式，當時品牌在型錄裡曾稱這些漆面盤為「Lacquered Stella」，因此Stella面盤稱號不脛而走，在國際拍賣會亮相經常拍出好價格。

▲▼Rolex 。（圖／Rolex提供）▲▼Rolex 。（圖／Rolex提供）

勞力士Oyster Perpetual 36腕錶搭配黃色面盤（左）185,000元，綠色面盤款185,000元。

▲▼Rolex 。（圖／Rolex提供）
▲勞力士Oyster Perpetual 31腕錶搭配珊瑚紅色面盤款，171,000元。

今年勞力士為新版Oyster Perpetual 36增加色澤鮮豔的漆面款式，包括糖果粉紅色、綠松石藍色、黃色、綠色、珊瑚色面盤，均內載首度推出的3230型機芯，配置鎳磷製成的專利Chronergy擒縱系統，具絕佳抗磁效果；亮色面盤還應用到尺寸較小的Oyster Perpetual 31腕錶，一系列糖果色錶款被視為吸引年輕族群的利器，入門價約從171,000元起。

▲▼Rolex 。（圖／Rolex提供）

▲帝舵表BLACK BAY FIFTY-EIGHT海軍藍腕錶織紋錶帶款，106,500元。

同集團的帝舵表（Tudor）今年以經典、優雅錶款為主，推出耐看海軍藍色BLACK BAY FIFTY-EIGHT腕錶，分別有織紋錶帶與鍊帶款；另一新作TUDOR Royal系列則以俐落鍊帶設計包辦男、女錶，尺寸從秀氣的28mm、34mm、38mm到41mm等4種尺寸均備。

►勞力士綠圈黑面水鬼回歸！　尺寸加大、換強悍新機芯

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

Rolex, 勞力士, Tudor, 帝舵表
fashion.net

熱門文章

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

ET Fashion

推薦閱讀

鳳小岳好錶不一定傳子　「看我怎麼保存」

鳳小岳好錶不一定傳子　「看我怎麼保存」

AP聯手梅根訂婚裝愛牌　皇家橡樹錶搭禮服絕配

AP聯手梅根訂婚裝愛牌　皇家橡樹錶搭禮服絕配

要買Tiffany要快！9月3日確定漲價　卡地亞也有波動

要買Tiffany要快！9月3日確定漲價　卡地亞也有波動

勞力士綠圈黑面水鬼回歸！　尺寸加大、換強悍新機芯 混血球星八村壘圓夢設計錶　姓氏、背號「八」字入G-SHOCK 蔡依林、楊丞琳愛桃紅包　撞寶格麗洩少女心 1810萬元的鑲鑽披肩竟不重！　K金打造布料般垂墜度 星巴克「連續12天」買一送一來了！　路易莎黑魂隨身杯下殺85折 反差超大！最悶騷星座Top 4　巨蟹假乖乖牌、第一名可悶可嗨收放自如 《天能》女主角真實身高超嚇人！古典臉孔「十頭身」宛如遺落仙女

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面