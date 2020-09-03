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12星座九月運勢！火星退行　天秤當心詐騙、獅子留意身體小警訊

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本月運勢開高走低，1日雙魚座滿月，是個適合許願與行動的好日子。對於期待愛情的人來說，本月的第一週將是個充滿粉紅泡泡的浪漫時期。

2日沒有把握的事情不亂開支票。

3日適合制定長程計劃。

本月較需要注意的日子有11日，這一天當心溝通出現障礙，當心忙中有錯。

12日適合談判和威權人士達成協議。

15日這一天不要約會，承諾可能出現變數。

23日不適合簽署合約與協調，期待越高失望越多。

24日是充滿緊張氣氛的一天，不適合面試開會，委婉表達看法不要過於直接。

28日愛情充滿刺激，行動決定勝算。

摩羯座

本月生活重心都跟家庭有關。買賣、裝修房舍與結婚生子都會是這個月的重點。此外，因為整個九月火星都在退行，持續至11月13號為止，所以部分計畫會被延遲。近期若無法出國也可以安排短期的小旅行，適時放鬆。本月的1日將會為你帶來意外的驚喜。財運方面開低走高，面試謀職把握上半個月。感情可採取主動，本月單身的你，有機會吃窩邊草。

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水瓶座

本月受到天王行的擾動可能讓你衝動行事，這一點要特別小心。如果想要離職也需特別留意法務相關的議題，不要放棄自己的權益。現在起直到明年1月事業與行動力有加分作用，積極有作為的你也會因此看到成果，但也很可能與別人發生衝突。事業獲得加持外，感情方面會帶來意外驚喜，單身的水瓶可約會。財運佳、努力與收入成正比的一個月。

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雙魚座

金錢會是這個月的重心，同時也有可能為錢擔憂。要減少社交活動並且務實落實財務計劃。本月火星退行加上天王星的擾亂，因此動力會稍減，工作相關計劃也可能出現變數，重要的案子記得要有備案，不確定的事不要躁動。上半個月感情運很好，可化被動為主動。非單身的你可計劃小旅行，讓彼此感情升溫。這個月將會帶來很好的意外工作機會，你的兄弟姐妹可能是貴人。

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牡羊座

經過幾個月的忙碌，本月需要好好休息。雖然工作進度漸緩，但也可以利用這段時間停下腳步檢視成果。把握本月的前三個禮拜，約會或進行社交活動收穫頗豐。不過社交活動的多寡需與本月開支成正比。這個月財運暢旺，開銷也可觀，兼差與抽獎運佳。月底會出現不錯的工作與機會，但現階段還需保守觀察，有把握再行動。單身的你職場桃花多，非單身的你可與伴侶培養共同興趣。

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金牛座

目前執行的計畫也許不能對外張揚，但只要確立目標，一切都不會有問題。1日適合各種社交活動，也可為自己打造知名度與拓展人際運，此外像是約會告白或老朋友重新聯絡都很適合。短程旅行能夠幫助放鬆，也容易擦出愛的火花。財運開高走低，月底尤其要當心購物與消費陷阱。走出舒適圈才會有新的學習，感情與工作都一樣。注意消化道與腸胃不適，慢性疼痛需要就醫檢查。

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雙子座

直到明年初，雙子們可朝夢想前進，火星從本月1日退行到11月中旬，這段時間部分計畫可能延宕或是出現變數，建議凡事多觀望並且預做計劃，通往成功的路充滿考驗，你需要多點耐心。本月的感情或是人際版圖都會有斬獲，但效果不可能馬上被看見，只要不中途放棄都能成就。另外，這陣子可能有新的工作契機，只不過感情與工作需要取捨。本月財運開低走高但開銷也大。

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巨蟹座

本月事業必須多點耐性才能看到成效，好在經過考驗淬煉出的結果都能持久，等待絕對值得。如果有想轉換跑道的巨蟹，建議先等等。火星從本月1日直退行到11月13日，期間先充電或是觀望、貿然行動可能適得其反，耕耘很久的計劃也將會在那之後開花結果。而若想要結束合伙關係，請把握前本月三個禮拜進行。此外，感情可能會有意外發展。

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獅子座

從現在起一直到明年一月這段期間，可以留意跟國外相關的工作或感情機會。此外，進修語言或是結交外國朋友也能獲得很棒的機會，就連謀職面試也以外商公司的成功率最高，不過建議只對有把握的計畫行動就好。本月1日有機會名利雙收，感情也魅力四射。把握本月的前兩週行動，感情與工作將有斬獲。不過要特別注意身體出現的小警訊，健康檢查或是就醫都不要再找藉口拖延了。

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處女座

這段期間支出會變得難以控管，金錢方面可能入不敷出，需要留意的是，未來半年的相關理財與金錢計畫還是要特別注意。工作努力所獲得的肯定比金錢鼓勵要來的多，所以想要財運暢旺得更用心思。本月1日注意力將回歸到伴侶身上，是適合求愛或慶祝盟約的好日子，感情方面，單身的處女座是個利多，非單身的你則要擔心桃花或受到引誘。

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天秤座

從現在起一直到年底，會是搬家的最好時機，好好把握這次的機會可覓得良屋，相關的裝修也會獲得協助。金錢方面，支出與開銷會變得非常不穩定，需當心詐騙與購物的陷阱。金錢相關的計劃一定要特別謹慎，此外花錢不可太過隨性。本月1日對工作有加持作用，職場會出現讓你有發揮的機會，想要轉換跑道的天秤，面試也會有好結果。愛情方面運用創意驚喜連連。

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天蠍座

家庭與事業之間的取捨會是本月的難題，工作的節奏可以放慢，建議你空出時間給家人，並利用本月前三週的時間實踐之前的承諾。工作方面的升遷或上司給的承諾，要白紙黑字才有保障。投資本月宜避免，以免風險，不過工作或感情都會有貴人相助。單身的你，揮別不適合的戀情才會有新的開始。最後提醒：本月不宜推出新的計劃，建議等11月火星恢復正行之後再行動。

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射手座

本月創意相關的工作獲得加持，為你帶來優渥的進帳。當景氣一片看壞之餘、你若擅長逆向操作並且走出既定框架，將能出奇制勝。1日工作與學業的表現亮眼，若有棘手挑戰不久後即將給你滿滿的回報。火星本月開始退行到11月，記得手邊要有一定的現金以備不時之需。另外，順境時更應低調謙遜與謹言慎行。在桃花運方面，主動出擊有勝算。

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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