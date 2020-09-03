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今年關店潮結束！誠品董事長吳旻潔：未來5年線上下整合是重點

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▲▼ 誠品 。（圖／誠品提供）

▲誠品董事長吳旻潔透露未來發展重點。（圖／誠品提供）

記者鮑璿安／台北報導

今年（2020年）面臨到新冠疫情衝擊，誠品董事長吳旻潔於今（3日）與媒體分享新會制與未來發展重點，談到年度的劇烈「關店潮」，她透露，今年8間店面的關店計劃已經告一段落，同時會以「輕資產」、線上下全通路為後續發展方向，吳旻潔舉例：「誠品信義夜間書店，光是兩個月成效就超過小店全年營業額。」

吳旻潔表示，2016年到2020年是台、港、陸的調整期，透過已經開的店不斷修正改裝、精進自己，截至此刻來說，大陸部分應該是走向完全的「輕資產」、「短開辦」模式，包括蘇州、還未開的上海店以及今年年底結束的深圳店，都已經4至5年的開辦時間，但後來有很多無法預期以及掌握的風險，所以趁著這樣的不確定性，隨著年底深圳店結束，上海與蘇州「利空出盡」，會是一個好的起點。

▲▼誠品董事長 。（圖／記者湯興漢攝）

▲誠品董事長吳旻潔預告今年不會再有關店消息 。（圖／記者湯興漢攝）

回到台灣方面，經歷中壢SOGO、台南安平店、台東店等一連串關店潮，吳旻潔預告今年不會再有關店消息，同時抱持樂觀態度，「除了敦南以外的8家店，其實是在年初就已經盤點了未來、獲利皆不具足的店面。」吳旻潔舉例，信義的夜間書店光是兩個月營收就破千萬，比得上一家小店的全年營業額，之所以民眾會有疑慮，是因為看到結束還沒看到開始，吳旻潔直言，就算沒有疫情影響，結束效益不好的店面也是早晚，疫情相對而言只是催化劑。

▲▼ 誠品 。（圖／誠品提供）

▲全新「誠品人APP」、電子商務平台「誠品線上」都是吳旻潔線上下串聯目標。（圖／誠品提供）

展望2021年至 2025年，會是誠品「全通路」業績快速成長期，誠品即起推出全新「誠品人APP」，年底也有全新電子商務平台「誠品線上」，可看出串聯線上、線下是吳旻潔此次重點目標，為全台260萬會員打造「閱讀與生活的全通路平台」。吳旻潔表示，為此花了5億多資本在整合通路上，預計在今年年底，將來會有非常多業績來自線上下無縫間接，滿足讀者服務，「我不在家，就在誠品；我不在誠品，就在有誠品的路上。」

▲▼ 誠品 。（圖／誠品提供）

▲誠品力求成為台灣最完整中、英、日文閱讀平台。（圖／誠品提供）

吳旻潔將打破民眾對於過往誠品APP不好用的印象，目前計劃增加簡體中文書籍10萬種、日本書籍60萬種，成為台灣最完整中、英、日文平台，APP初期商品數量從圖書為核心，40萬種以上，逐步每年開始擴充，擴大誠品既有260萬會員的潛在消費需求，以充實台灣民眾幸福感為宗旨。

吳旻潔也列出未來發展4大面向，文化觀光、社區深耕、會員經濟以及品牌利潤，文化觀光方面以裕隆城商場新店為例，讓觀光客看到最具生活感的誠品旗艦大店；社區深耕則希望達到「連鎖複製」的效果，必須規格化才能快速複製，除了黃金都市店面，也深入社區，成為居民溝通的重要入口；在品牌利潤方面，吳旻潔指出，應該嘗試在不同城市輕快發展，不成功也不戀戰，輕鬆轉換，這是疫情期間學到的功課。

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