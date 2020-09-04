史努比穿風衣化身情報員！造型靠墊、大頭熱水袋　英倫風周邊必收

編輯／Emily 圖／翻攝自shop.afternoon-tea.net、fashion-press.net

《PEANUTS》漫畫為了慶祝70周年，與日本雜貨品牌Afternoon Tea LIVING合作推出一系列商品，這次以「SNOOPY IN LONDON」為主題，將史努比與英國國旗、格紋、風衣等元素結合，設計出英倫風周邊，靠墊、杯子、零錢包…眾多品項可愛又有質感，讓粉絲們忍不住又掏出錢包。

#玩偶系列

單純的玩偶只會佔空間，但做成實用就小物就讓人不得不收。這系列推出了大頭史努比和雙層巴士造型的熱水袋，適合經痛時熱敷或入冬時保暖用，軟軟的外層好摸、好抱，還有小顆的史努比充電式暖暖包，以及茶壺造型座墊，附有USB插口可以加溫。

▲大頭史努比熱水袋售價3,200日圓（約台幣883元）。

▲雙層巴士熱水袋售價3,600日圓（約台幣994元）。



▲茶壺造型座墊售價3,600日圓（約台幣994元）。

另外還推出了穿風衣、扮成情報員的史努比靠墊和玩偶鑰匙圈，同樣超級Q。

▲風衣史努比靠墊售價3,200日圓（約台幣883元），玩偶吊飾售價2,500日圓（約台幣690元）。

#餐具系列

這系列有推出史努比迷你馬克杯和托盤，格紋搭配雙層巴士圖案，真的充滿濃濃倫敦風，整組一起使用，絕對讓你用餐時心情大好。

▲迷你馬克杯組售價1,800日圓（約台幣497元），托盤組售價2,800日圓（約台幣773元）。

另外兩款分別是附手把的不鏽鋼杯以及保溫瓶，外出使用很方便，配上史努比、查理布朗加格紋包裝的英式茶包就更完美了。

▲不鏽鋼杯售價2,800日圓（約台幣773元）。

▲茶包兩件組售價1,400日圓（約台幣386元）。

#生活小物

這系列有推出格紋零錢包和日記本，以及情報員史努比印花的平板包和手機殼，讓你全套用品都能換成史努比。全系列9月23日會在日本的Afternoon Tea LIVING店鋪及網路商店開賣。

▲錢包售價3,500日圓（約台幣966元），日記本售價2,500日圓（約台幣690元）。

▲手機殼售價3,000日圓（約台幣828元），平板包售價3,000日圓（約台幣828元）。

喜歡史努比小物的話，《PEANUTS》也有和日本銀座新光三越推出「SNOOPY IN Ginza」活動，並推出限定系列商品，有收納袋、玩偶吊飾等小物之外，還有印了史努比與角色們圖案的馬卡龍，可愛造型讓人捨不吃。這系列活動10月14日到11月3日會在日本銀座新光三越登場。





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