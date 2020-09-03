小禎公開瘦身心法：沒有不可能的事，只有不想做的決心

▲小禎成功瘦下和減重前判若兩人。（圖／翻攝自FB/胡小禎，以下同）

編輯 / Lily

小禎瘦身有成，靠著飲食和運動狠甩40公斤，體脂更從最胖時的41%降到現在的19.%7，根本就是個勵志故事，今天她在FB上分享自己的減重前後的照片對比，和大家精神喊話：「沒有不可能的事，只有不想做的決心。」希望藉由她健康瘦下來的經驗能鼓勵大家，遵循她瘦身5個原則，現在開始永遠都不遲！

不吃東西不會瘦

她分享幾個星期前，因為食慾不振，東西吃很少，導致肌肉數值往下掉，原本以為食慾差會瘦，沒想到體脂肪上升，為此她感到苦惱，教練教她每天還是要盡量吃東西，吃不下就喝流質，像是豆漿和燕麥，先以蛋白質為主，這樣一段時間後，肌肉拉回來一點，體脂也降到19.7%。

想要瘦必須有覺悟

她曾公開表示，她想瘦下來是為了女兒也為了健康，雖然減重這條路漫長，但只要下定決心，沒有不可能的事情，她的方式就是飲食搭配運動，找到適合自己的方式才能長久下去，因為這是一場耐力賽。

每口細嚼慢嚥20下

與其不健康節食，學習控制自己的食量更有幫助，當你太限制自己不吃某類東西時，久了身體反撲，反而會讓瘦身大破功。飲食方面的大方向就是不讓自己挨餓，吃東西時要細嚼慢嚥，用這樣的方法很快就有飽足感。

晚上不吃澱粉

許多人減重會先戒澱粉，但小禎倒認為澱粉是身體能量來源，只要挑選好的澱粉且避開晚上吃，就不怕身體會有負擔，好的澱粉像是玉米、馬鈴薯和地瓜，白飯盡量少碰。





別被體重計數字綁架

很多人在減肥的時候，心情總是會隨著體重計上的數字起伏，體重只是表面上的數字，小禎建議正在瘦身的人，可以去量InBody，才能確切掌握自己的體脂率和脂肪量，更能檢視瘦身成效，很多人體重低卻體脂高，千萬別只追求數字，那太表面了。

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