fb ig video ETtoday search mobile

小禎公開瘦身心法：沒有不可能的事，只有不想做的決心

>

▲▼ 成功甩肉40kg！小禎公開瘦身心法　 。（圖／翻攝自FB/胡小禎）

▲小禎成功瘦下和減重前判若兩人。（圖／翻攝自FB/胡小禎，以下同）

編輯 / Lily

小禎瘦身有成，靠著飲食和運動狠甩40公斤，體脂更從最胖時的41%降到現在的19.%7，根本就是個勵志故事，今天她在FB上分享自己的減重前後的照片對比，和大家精神喊話：「沒有不可能的事，只有不想做的決心。」希望藉由她健康瘦下來的經驗能鼓勵大家，遵循她瘦身5個原則，現在開始永遠都不遲！

不吃東西不會瘦

她分享幾個星期前，因為食慾不振，東西吃很少，導致肌肉數值往下掉，原本以為食慾差會瘦，沒想到體脂肪上升，為此她感到苦惱，教練教她每天還是要盡量吃東西，吃不下就喝流質，像是豆漿和燕麥，先以蛋白質為主，這樣一段時間後，肌肉拉回來一點，體脂也降到19.7%。

▲▼ 成功甩肉40kg！小禎公開瘦身心法　 。（圖／翻攝自FB/胡小禎）

想要瘦必須有覺悟

她曾公開表示，她想瘦下來是為了女兒也為了健康，雖然減重這條路漫長，但只要下定決心，沒有不可能的事情，她的方式就是飲食搭配運動，找到適合自己的方式才能長久下去，因為這是一場耐力賽。

每口細嚼慢嚥20下

與其不健康節食，學習控制自己的食量更有幫助，當你太限制自己不吃某類東西時，久了身體反撲，反而會讓瘦身大破功。飲食方面的大方向就是不讓自己挨餓，吃東西時要細嚼慢嚥，用這樣的方法很快就有飽足感。

▲▼ 成功甩肉40kg！小禎公開瘦身心法　 。（圖／翻攝自FB/胡小禎）

晚上不吃澱粉

許多人減重會先戒澱粉，但小禎倒認為澱粉是身體能量來源，只要挑選好的澱粉且避開晚上吃，就不怕身體會有負擔，好的澱粉像是玉米、馬鈴薯和地瓜，白飯盡量少碰。


▲▼ 成功甩肉40kg！小禎公開瘦身心法　 。（圖／翻攝自FB/胡小禎）

別被體重計數字綁架

很多人在減肥的時候，心情總是會隨著體重計上的數字起伏，體重只是表面上的數字，小禎建議正在瘦身的人，可以去量InBody，才能確切掌握自己的體脂率和脂肪量，更能檢視瘦身成效，很多人體重低卻體脂高，千萬別只追求數字，那太表面了。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

小禎, 瘦身, 飲食, 運動
fashion.net

熱門文章

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

ET Fashion

推薦閱讀

反差超大！最悶騷星座Top 4　巨蟹假乖乖牌、第一名可悶可嗨收放自如

反差超大！最悶騷星座Top 4　巨蟹假乖乖牌、第一名可悶可嗨收放自如

星巴克「連續12天」買一送一來了！　路易莎黑魂隨身杯下殺85折

星巴克「連續12天」買一送一來了！　路易莎黑魂隨身杯下殺85折

「幽默插畫」揭露南北部飲食差異　北部人：60元以下的奶茶都是奶水

「幽默插畫」揭露南北部飲食差異　北部人：60元以下的奶茶都是奶水

《天能》女主角真實身高超嚇人！古典臉孔「十頭身」宛如遺落仙女 只能當男友！3大星座「不適合結婚」牡羊喜新厭舊、射手最難馴服 一次囤20瓶、就怕它停產！279元神級護髮品連隋棠也愛用 Dior商品5件才978元！粉色化妝包絕美　裝進爆款保養品、唇膏和香水 2020年全台百貨「周年慶檔期」懶人包！買到年底看一篇就夠 皮膚科醫師曝敏感肌「３大禁忌」　去角質、敷臉、按摩都別做 我到底是交了一個拖油瓶還是潛力股？看你的另一半是哪種類型

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面