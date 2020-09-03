林心如把「嬰兒推車」當行頭，這台不會輸！曝老公霍建華超寵女兒

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▲林心如出席NUNA新品發表會，透露老公霍建華超寵女兒！（影／記者王則絲攝）

記者王則絲／台北報導

女星林心如代言嬰幼童用品品牌NUNA邁入第二年，今（3日）出席NUNA新品發表會，親自示範全新皇室格紋風格「Ellis Collection」限定系列，笑說：「孩子的用品都是媽媽的時尚單品。」自己平常也會「偷看其他媽媽」，也提到帶孩子到公園、戶外場所，根本就是寶寶們的「推車比賽」，有了NUNA的時髦格紋推車絕對不會輸！林心如在訪問中透露面對女兒小海豚，自己總是扮「黑臉」，爸爸霍建華則是超寵女兒，「女兒說什麼他都好、好、好。」

▲林心如今出席NUNA新品發表會。（圖／品牌提供）



時間過得很快，林心如的女兒小海豚也到了上幼稚園的年紀，日前開學時首次要讓女兒獨自進學校上課，讓身為媽媽的心如捨不得的掉了兩滴淚，在今天活動訪問中被問及和老公霍建華兩人平時都是誰扮「黑臉」，林心如毫不猶豫答：「當然是我啊！」還加碼透露霍建華超寵女兒：「女兒說什麼他都好、好、好。」現在小海豚只要想吃冰、想看電視都會找爸爸。對於許多夫妻在有了孩子後容易起爭執這點，林心如認為在他們身上沒有這回事，感情本就是「今天你退一點、明天我讓一點」，不能把感情不睦的問題怪罪在小孩身上。

▲林心如代言NUNA嬰兒推車。（圖／品牌提供）



NUNA於今年秋冬推出全新「Ellis Collection」限定系列，品項包括嬰幼兒手推車、汽車安全座椅、嬰兒背帶、兒童搖椅、嬰兒床⋯⋯全是最適合新手爸媽的育兒神器，NUNA的嬰童用品在功能上不用多説，從國、內外明星夫妻們的追捧便能知道，而本次推出Ellis Collection系列最大亮點就是升級的「時尚感」！全系列產品都覆蓋上了紅、灰、黑三色交織而成的「皇室格紋」，並選用美麗諾羊毛混紡天絲面料，不論是外觀、實用功能都提升至精品等級。

▲嬰兒推車TRIV，NT＄23,500、嬰兒推車MIXX，NT＄27,250。（圖／品牌提供）



身為一名愛漂亮的媽媽，對於嬰兒推車的選擇，林心如坦言實用性、功能性、安全性等問題都有NUNA把關了，有時候更在乎的是「時尚」，出門時「孩子的用品都是媽媽的時尚單品」，尤其是在代言NUNA之後，帶著孩子出門到公園、餐廳或是其他親子場所，忍不住就會注意其他媽媽的「推車行頭」，這次新推出的「皇家格紋」系列低調又時髦，且就算是爸爸推車也很適合，走在外頭完全不會輸！

像是這台TRIV嬰兒推車便是林心如最愛的一款，可以單手3秒收合，置物空間非常大，也可搭配新生兒提籃使用，大太陽、下雨都不怕，對新手爸媽而言幾乎全都照顧到了，而若是更追求避震效果以應付顛簸路面，則可以選擇MIXX推車款式。

另外，關於幼童乘坐後向式安全座椅，今日的新品發表會上同時也向民眾宣導政府新規定，9／1起「反向乘坐至少到兩歲」，NUNA則建議各位爸媽，最好讓孩子反向乘坐到4歲，以減少車禍發生時「甩鞭效應」可能對孩童產生的傷害。NUNA所推出的PRYM汽車安全座椅擁有超強保護力，結構穩固，且可以360度旋轉，在放置、移動上更方便不卡卡。

▲NUNA PRYM汽車安全座椅，NT＄22,300。（圖／品牌提供）

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