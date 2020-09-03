fb ig video ETtoday search mobile

愛馬仕期間限定訂製錶10萬元起　複雜三問錶被台灣藏家包了

>

▲愛馬仕Crafting Time超凡腕錶展於9月4日至13日在Bellavita的愛馬仕旗艦店舉行。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

愛馬仕（Hermes）明起至13日於Bellavita的旗艦店舉辦Crafting Time超凡腕錶展，依複雜功能錶、面盤工藝腕錶、頂級珠寶錶等3大領域，展出逾20款極為限量的作品，當中首度推出、也是品牌製錶史以來最複雜的Arceau Lift三問陀飛輪錶，未開展前已被收藏家珍藏；愛馬仕同時開啟為期2個月的Cape Cod、Nantucket與H Hour腕錶訂製服務，打造個人化的錶款約從10萬元起。

▲▼ 愛馬仕 。（圖／公關照）

▲愛馬仕提供為期2個月的Cape Cod、Nantucket與H Hour腕錶訂製服務。（圖／愛馬仕提供，以下同）

進入製錶領域以來，愛馬仕擁有專屬的錶殼、錶面、錶帶與機芯工坊，屢屢為錶迷創造驚喜，今年最大亮點是打造結合飛行陀飛輪的三問錶，馬首圖案的鏤空面盤顯露機芯，透明錶背亦可欣賞駿馬造型的夾板，以及三問報時音錘的運作模樣，僅接受訂製；而充滿詩意的Arceau L’heure de la lune 月讀時光腕錶，推出藍色珍珠石與青金石面盤新款，也是品牌複雜功能錶的代表作。

▲▼ 愛馬仕 。（圖／公關照）▲▼ 愛馬仕 。（圖／公關照）

▲愛馬仕Arceau三問陀飛輪腕錶，僅接受訂製，約8,000,000元起。

▲▼ 愛馬仕 。（圖／公關照）
▲愛馬仕Arceau L'heure de la lune月讀時光腕錶藍色珍珠面盤款，1,120,000元。

面盤工藝錶更是愛馬仕的強項，獨家工藝皮革馬賽克拼貼、漸變琺瑯、珍珠母貝微繪等，多數圖案都來自各式主題的絲巾圖騰。此次展出皮革馬賽克的Tiger Tiger老虎圖案腕錶、琺瑯彩繪大師Anita Porchet以掐絲與微繪琺瑯技法呈現帶有漫畫風格的暴龍錶等。

▲▼ 愛馬仕 。（圖／公關照）

▲愛馬仕Arceau Into the Canadian Wild工藝腕錶雪鴞款（左）2,006,000元，北極熊款1,838,900元。

▲▼ 愛馬仕 。（圖／公關照）
▲運用皮革馬賽克工藝的Tiger Tiger腕錶1,638,300元。

而此次展覽由身價上千萬元的MÉ DOR Haute Joaillerie坐鎮，錶帶鑲滿不同車工鑽石的人字飾紋裝飾，若不打開立體金字塔型錶蓋，就是一只華麗的珠寶手環；卡地亞（Cartier）日前來台展出的獨一無二的Santa Maria海水藍寶腕錶，鑲嵌2顆總重19.03克拉祖母綠型切割的海水藍寶，搭配猶如一顆寶石的面盤，也是遠看像手環的設計。

▲▼ 愛馬仕 。（圖／公關照）

▲愛馬仕Medor Haute Joaillerie頂級珠寶腕錶，10,698,800元。

▲▼Cartier 。（圖／公關照）
▲卡地亞獨一無二的Santa Maria海水藍寶腕錶，鑲嵌2顆總重19.03克拉祖母綠型切割的海水藍寶，16,800,000元。（圖／卡地亞提供）
 

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

愛馬仕, Hermès, 卡地亞, Cartier
fashion.net

熱門文章

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

ET Fashion

推薦閱讀

勞力士糖果色集合　入門價171,000元

勞力士糖果色集合　入門價171,000元

鳳小岳好錶不一定傳子　「看我怎麼保存」

鳳小岳好錶不一定傳子　「看我怎麼保存」

AP聯手梅根訂婚裝愛牌　皇家橡樹錶搭禮服絕配

AP聯手梅根訂婚裝愛牌　皇家橡樹錶搭禮服絕配

要買Tiffany要快！9月3日確定漲價　卡地亞也有波動 勞力士綠圈黑面水鬼回歸！　尺寸加大、換強悍新機芯 混血球星八村壘圓夢設計錶　姓氏、背號「八」字入G-SHOCK 蔡依林、楊丞琳愛桃紅包　撞寶格麗洩少女心 1810萬元的鑲鑽披肩竟不重！　K金打造布料般垂墜度 星巴克「連續12天」買一送一來了！　路易莎黑魂隨身杯下殺85折 反差超大！最悶騷星座Top 4　巨蟹假乖乖牌、第一名可悶可嗨收放自如

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面