愛馬仕期間限定訂製錶10萬元起　複雜三問錶被台灣藏家包了

▲愛馬仕Crafting Time超凡腕錶展於9月4日至13日在Bellavita的愛馬仕旗艦店舉行。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

愛馬仕（Hermes）明起至13日於Bellavita的旗艦店舉辦Crafting Time超凡腕錶展，依複雜功能錶、面盤工藝腕錶、頂級珠寶錶等3大領域，展出逾20款極為限量的作品，當中首度推出、也是品牌製錶史以來最複雜的Arceau Lift三問陀飛輪錶，未開展前已被收藏家珍藏；愛馬仕同時開啟為期2個月的Cape Cod、Nantucket與H Hour腕錶訂製服務，打造個人化的錶款約從10萬元起。

▲愛馬仕提供為期2個月的Cape Cod、Nantucket與H Hour腕錶訂製服務。（圖／愛馬仕提供，以下同）



進入製錶領域以來，愛馬仕擁有專屬的錶殼、錶面、錶帶與機芯工坊，屢屢為錶迷創造驚喜，今年最大亮點是打造結合飛行陀飛輪的三問錶，馬首圖案的鏤空面盤顯露機芯，透明錶背亦可欣賞駿馬造型的夾板，以及三問報時音錘的運作模樣，僅接受訂製；而充滿詩意的Arceau L’heure de la lune 月讀時光腕錶，推出藍色珍珠石與青金石面盤新款，也是品牌複雜功能錶的代表作。

▲愛馬仕Arceau三問陀飛輪腕錶，僅接受訂製，約8,000,000元起。



▲愛馬仕Arceau L'heure de la lune月讀時光腕錶藍色珍珠面盤款，1,120,000元。

面盤工藝錶更是愛馬仕的強項，獨家工藝皮革馬賽克拼貼、漸變琺瑯、珍珠母貝微繪等，多數圖案都來自各式主題的絲巾圖騰。此次展出皮革馬賽克的Tiger Tiger老虎圖案腕錶、琺瑯彩繪大師Anita Porchet以掐絲與微繪琺瑯技法呈現帶有漫畫風格的暴龍錶等。

▲愛馬仕Arceau Into the Canadian Wild工藝腕錶雪鴞款（左）2,006,000元，北極熊款1,838,900元。



▲運用皮革馬賽克工藝的Tiger Tiger腕錶1,638,300元。



而此次展覽由身價上千萬元的MÉ DOR Haute Joaillerie坐鎮，錶帶鑲滿不同車工鑽石的人字飾紋裝飾，若不打開立體金字塔型錶蓋，就是一只華麗的珠寶手環；卡地亞（Cartier）日前來台展出的獨一無二的Santa Maria海水藍寶腕錶，鑲嵌2顆總重19.03克拉祖母綠型切割的海水藍寶，搭配猶如一顆寶石的面盤，也是遠看像手環的設計。

▲愛馬仕Medor Haute Joaillerie頂級珠寶腕錶，10,698,800元。



▲卡地亞獨一無二的Santa Maria海水藍寶腕錶，鑲嵌2顆總重19.03克拉祖母綠型切割的海水藍寶，16,800,000元。（圖／卡地亞提供）

