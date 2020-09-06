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美樂蒂、布丁狗體內裝甜點？三麗鷗「半解剖公仔」讓你一窺角色構造

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編輯／Emily　圖／翻攝自megahouse.co.jp、fashion-press.net

日本三麗鷗家族擁有大批粉絲，每回推出新商品總讓人荷包失守，這次日本玩具公司Megahouse就推出一系列三麗鷗角色的「半解剖公仔」，讓你一窺美樂蒂、布丁狗等角色的身體內部，看看究竟有什麼特別之處？透過自己動手組裝拼湊，就能收藏這款最萌公仔。

▲三麗鷗半解剖公仔。（圖／翻攝自megahouse.co.jp）

日本玩具公司Megahouse這次推出的三麗鷗角色「半解剖公仔」有四個角色，分別是美樂蒂、布丁狗、大耳狗和酷洛米，將所有的零件組裝完成，就能擁有一隻公仔了。內部的構造主要分三層，最底部是身體外殼，加上桃紅色的腦部和心臟，第二層則是白色的骨骼結構，最後再蓋上半個身體就大功告成了。

▲三麗鷗半解剖公仔。（圖／翻攝自megahouse.co.jp）

▲三麗鷗半解剖公仔。（圖／翻攝自megahouse.co.jp）

▲三麗鷗半解剖公仔。（圖／翻攝自megahouse.co.jp）

▲三麗鷗半解剖公仔。（圖／翻攝自megahouse.co.jp）

▲三麗鷗半解剖公仔。（圖／翻攝自megahouse.co.jp）

「半解剖公仔」可以同時看到一半完整身體和一半內部骨頭，有趣的設計甚至比普通造型公仔更萌。仔細觀察會發現，每一款公仔都各有特色，像美樂蒂的心臟是顆草莓，眼眶變成愛心，布丁狗的體內有布丁、眼眶則是叉叉，大耳狗的心臟是肉桂捲、配上星星眼眶，酷洛米符合小惡魔身份有顆骷髏心臟。這系列公仔高度約55mm，預計八月下旬會登場，售價850日圓（約台幣234元）。

▲三麗鷗半解剖公仔。（圖／翻攝自megahouse.co.jp）

▲三麗鷗半解剖公仔。（圖／翻攝自megahouse.co.jp）

▲三麗鷗半解剖公仔。（圖／翻攝自megahouse.co.jp）

▲三麗鷗半解剖公仔。（圖／翻攝自megahouse.co.jp）

另外，三麗鷗家族也和包包品牌Maison de FLEUR合作，推出聯名包包系列，將美樂蒂、布丁狗、大耳狗等五個角色頭型，做成手提袋、小束口袋和收納包，可愛造型配上粉嫩顏色讓人少女心噴發，每一款都好想要。手提袋售價4,290日圓（約台幣1,184元），小束口袋、收納包售價3,290日圓（約台幣908元）。

▲三麗鷗半解剖公仔。（圖／翻攝自megahouse.co.jp）

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關鍵字：

三麗鷗, 模型, 公仔, 玩具, 美樂蒂, 布丁狗, 大耳狗, 酷洛米
fashion.net

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