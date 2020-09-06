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買高價單品卻只在意免運！　現代「吃土女孩」的3大超中肯特點

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▲生活 。（圖／翻攝自unsplash）

▲現代「吃土女孩」的3大特色。（圖／翻攝自unsplash）

編輯／Ann

每個月都在「吃土」的月光族，相信你我身邊都不少，雖然月底手頭空空，但是平常卻不見任何省錢的跡象，反而演變成為「精緻窮」，那麼以下3個「吃土女孩」共同特色，或許是再熟悉不過了，看看你中了幾點？

1. 日子太苦，吃進肚子不能省

進出高檔餐廳已經成為剛出社會新鮮人的基本特質，雖然每個月手頭很緊，到了月底就窮得剛剛好，但是無奈生活實在太苦悶了，只能在口腹之慾上獲得救贖，像是嘴上喊要節省，馬上就拋諸腦後，認為犒賞自己沒問題，不過無意間就從偶爾犒賞變成了天天犒賞。

▲生活 。（圖／翻攝自unsplash）

2. 「包」治百病

放眼望去社群軟體上的女孩們，一個名牌包買完又是下一個包，的確「買包」是任何女孩都沒辦法抗拒的事情，俗話說「包治百病」，但逐漸演變成了精緻窮，有了限量、限定、獨賣的字樣就失去抵抗力，反而變得沒有能力去消費其他東西，這樣或許不是一件好事。

▲生活 。（圖／翻攝自unsplash）

3. 省小錢花大錢

現代女孩還有一樣奇怪的特色，就是省小錢花大錢，舉例來說，網購時買了高單價的東西，卻非常在意有沒有包郵、免運，甚至會為了運費而心痛一個下午，但是卻忘了自己買的東西比運費貴了好幾倍，這樣的日常幾乎是天天發生，讓人哭笑不得。

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關鍵字：

花錢, 消費, 生活, 日常, 吃土, 月光族
fashion.net

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