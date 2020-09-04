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「哪一條法律規定他必須愛你？」7句殘忍愛情金句，立刻打醒你

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▲▼盤點8句殘忍愛情金句，立刻打醒你 。（圖／Unsplash）

▲深陷在感情泥沼仍想不通，以下7句話有如當頭棒喝。（圖／Unsplash，以下同）

編輯 / Lily

分手難過是正常，但挽回不成仍捨不得、放不開是因為你還沒想透徹，要知道強摘的瓜不甜，想離開的他，就算你硬留也留不住，以下8句愛情殘忍金句，希望能及時打醒仍陷在情海中的你。

1.真正喜歡你的人，一定不會讓你費盡周折去找他，因為他會送上門來。

男生其實是很主動的生物，若真的對你有意思，絕對會想盡辦法、找盡機會靠過來，有時必須讀懂他的沉默，或許是不想傷你的拒絕。

2.世界上哪一條法律規定，你愛的人必須愛你？

別強求愛情，你要學習自己也能過得精采，別把所有的愛都放在他身上。

▲▼盤點8句殘忍愛情金句，立刻打醒你 。（圖／Unsplash）

3.如果一個男人表面上對你不怎麼在乎，他就真的不在乎你，沒有例外。

很多愛情專家都教我們欲擒故縱，但男生本就有狩獵天性，若是他表現的對你興趣缺缺，就別再為他找理由。

▲▼盤點8句殘忍愛情金句，立刻打醒你 。（圖／Unsplash）

4.如果想念你，他會找；如果想要你，他會說；如果在乎你，他會真情流露；如果這些都沒有發生，那麼他就不勞你費心了。

蔡康永曾說過的至理名言，愛情應該要處在一個對等關係，如果你等了好久仍然處在下風，那麼別再
強求，轉身離開也是一種勇敢。

5.如果你喜歡一匹馬，不要試圖去追他，你肯定追不上，你應該去種花種草，到了草長鶯飛的季節，馬自然會來找你，若它不回來也沒關係，有了草和花，別的馬也會來。

所謂花若盛開，蝴蝶自來，記得努力把自己經營好，對的人會在對的時機出現的。

▲▼盤點8句殘忍愛情金句，立刻打醒你 。（圖／Unsplash）

6.很多時候戀愛失敗，並不是我們失去對方，而是因為先失去自己。

有些女生一戀愛就患得患失，很在意，甚至想要控制對方的一切，要知道即便談戀愛，兩人依舊是獨立個體，不論再愛，都該把自己放在第一位。

7.希望你能遇到一個對你心動的人，而不是權衡利弊之後，覺得你不錯的人。

愛情是一種化學反應，不該是反覆算計得來的結果。

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關鍵字：

金句, 愛情, 分手, 成長, 戀愛
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