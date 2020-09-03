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UNIQLO涼感口罩10／1開賣！售價也出爐，可機洗、分尺寸好貼心

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記者王則絲／台北報導

UNIQLO於日前預告日本熱銷的「AIRism涼感口罩」終於要登台販售，而今日官方也正式公開細節，將於9／30網路搶先開賣，10／1起全台店舖上架！另外，在台推出後大獲好評的AIRism「涼感寢具」系列，也將加碼上架雙人以及雙人加大尺寸，則是將於9／11先行上市。過了夏天的尾巴別忘了還有熱辣辣的秋老虎，UNIQLO於近日宣布未來365天全年都能買到涼感、夏日系列服裝。

▲UNIQLO 。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO AIRism涼感口罩10／1全面上市。（圖／品牌提供，以下同）

大家最關心的AIRism涼感口罩售價也於今日一併公開，3入一組NT＄390元，共有白、灰、黑三款顏色，並分為S（18 x 12CM）、M（22 x 14CM）、L（23 x 14.5CM）三種尺寸選擇，小學以上兒童或是臉部較小的女生可使用S，而較為高大的男性戴上L Size則是最為舒適。

此款涼感口罩挹注了UNIQLO的專屬技術，外層使用抗UV網眼面料抵擋90%紫外線，中層採用高性能過濾層，可阻隔飛沫、細菌、花粉等微粒，接觸肌膚的內層則使用AIRism平滑面料，柔滑的膚觸戴起來比一般的拋棄式口罩舒服非常多。此外，只要將AIRism口罩裝入洗衣袋中即可用洗衣機清洗，重複使用為環保盡一份力。

▲UNIQLO 。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO 。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO 涼感口罩3入一包，NT＄390。

七月時開賣的AIRism「涼感寢具」床單與枕頭套大獲使用者好評，UNIQLO也傾聽民眾心聲，將於9／11推出加碼推出雙人、雙人加大尺寸，以及相同材質的單人、雙人「被套」，提供灰色、白色、深咖啡、粉色顏色，換上全套AIRism涼感寢具，就算不開冷氣一整晚也不感到悶熱！

▲UNIQLO 。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO 。（圖／品牌提供）

▲AIRism床單（雙人）NT$1,490 ，（雙人加大）NT$1,990 ，AIRism被套（單人）NT$1,490 、AIRism被套（雙人）NT$1,990。

隨著時序已入秋，UNIQLO將於9／4～9／10舉辦「LifeWear美好99購物節」，連續7天線上線下同步推出超強優惠多項商品NT＄99起，於網路商店購物單筆消費滿NT＄1,500，加碼贈送中型環保購物袋乙個。

▲UNIQLO 。（圖／品牌提供）

▲無鋼圈胸罩，期間優惠NT＄590。

▲UNIQLO 。（圖／品牌提供）

▲透膚立領襯衫，期間優惠NT＄790。

▲UNIQLO 。（圖／品牌提供）

▲滿額贈環保購物袋。

雖然最近天氣依然炎熱，但是夜晚已能明顯感受轉涼，瑞典快時尚品牌H&M近期迎來秋季新裝，找來台灣知名KOL莫莉拍攝一系列形象大片，以清爽的白、藍以及大地色系貫穿，推出包括薄上衣、針織衫、西裝外套、丹寧褲款⋯⋯等單品，採用輕盈的材質，特別適合不致於太寒冷的台灣秋冬氣候。

▲H&M秋季女裝系列形象，莫莉。（圖／品牌提供）

▲H&M秋季女裝系列形象，莫莉。（圖／品牌提供）

▲莫莉擔任H&M 2020秋季女裝系列形象大使。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

UNIQLO, 涼感口罩, AIRism, 涼感寢具, 涼感床單, 售價, 特價
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