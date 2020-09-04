2020必備「修護精華」新品盤點！安心小藍瓶敏弱、換季、口罩肌都有解

▲即將邁入換季時節，備有一瓶修護精華能幫助穩定膚況、舒緩不適。(圖／翻攝IG@nozomisasaki_official)

記者張毓容／綜合報導

氣候快速變遷、日益嚴重的空汙問題與高壓的生活步調，讓原本健康的肌膚容易鬧脾氣，加上肺癌疫情，長時間配戴口罩悶著，讓泛紅、乾癢、脫屑接著報到，引發新一波肌膚敏感危機！這時候正需要一瓶「修護精華」來救援，幫助舒緩不適、穩定膚況。因應大環境狀況，今年也有不少神仙修護精華陸續登場，口罩肌、敏弱肌或是接下來的換季問題肌都有解。

理膚寶水多容安舒緩保濕修護精華，20ml，NT$1,280。



理膚寶水多容安系列在網上擁有高人氣，是許多敏感肌、醫美術後保養的必備愛用品。今年理膚寶水全新推出「安心霜」重量級姐妹新品—「安心小藍瓶」水多容安舒緩保濕修護精華，是針對一般膚質、敏感與極敏感性肌膚特別設計全方位舒敏與穩定膚況的高濃度神經胜肽精華。

以三倍極高純濃度「神經胜肽」加倍强化舒緩和修護肌膚，通過多元敏感性肌膚臨床實證，能有效舒緩、修護皮脂膜並持續長效保濕，全面强化肌膚防禦力與舒緩敏感不適，同時不含香精、酒精、Paraben類防腐劑，將致敏可能性盡可能降低。

LANEIGE 完美新生肌能露AD，40ml，NT$2,400。



針對初老問題設計的蘭芝「完美新生系列」今年推出成分更新升級版，從預防皺紋、強化緊緻度、肌膚紋理、光澤感和保濕力等五大關鍵下手，幫助肌膚維持最佳狀態。

尤其其中經典明星產生「修護小電瓶」完美新生肌能露AD能有效啟動肌膚修護活化機制，7天皺紋、鬆弛、粗糙和暗沉等改善4大初老困擾，重返平滑、緊實、柔嫩、光澤年輕肌膚。

DR.WU 1%積雪草舒敏修護精華，15ml，NT$1,000。



嚴選高效成分，打造高效能、高純度、高濃度的DR.WU實驗室精華系列，新增3款全新精華，更能精準解決五大肌膚問題。其中最新的「1%積雪草舒敏修護精華」採用95%高純度積雪草及甘草萃取，不添加酒精、人工香精、人工色料、PARABEN類防腐劑，能安撫不穩的敏弱肌質，提供肌膚良好恢復力，舒緩乾燥引起的泛紅，還原健康美肌。

LANCOME 絕對完美黃金玫瑰超導修護安瓶，12ml，NT$6,500。



蘭蔻頂級保養「絕對完美系列」推出 全新「光速安瓶」，以「黃金玫瑰瞬效配方」三大玫瑰濃縮精萃為核心，揉合頂級抗老成分—三重神經醯胺與微米雙活粹質地，打造超濃縮精華，可超導滲透，由肌底開始修護肌膚，改善乾燥、暗沉、泛紅、細紋等肌膚問題。搭配全新真空滴管設計，可完美封存安瓶中珍貴成分的活性，連續使用7天，讓肌膚煥然一新。

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