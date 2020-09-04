fb ig video ETtoday search mobile

2020必備「修護精華」新品盤點！安心小藍瓶敏弱、換季、口罩肌都有解

>

▲▼2020「修護精華」新品盤點。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲即將邁入換季時節，備有一瓶修護精華能幫助穩定膚況、舒緩不適。(圖／翻攝IG@nozomisasaki_official)

記者張毓容／綜合報導　

氣候快速變遷、日益嚴重的空汙問題與高壓的生活步調，讓原本健康的肌膚容易鬧脾氣，加上肺癌疫情，長時間配戴口罩悶著，讓泛紅、乾癢、脫屑接著報到，引發新一波肌膚敏感危機！這時候正需要一瓶「修護精華」來救援，幫助舒緩不適、穩定膚況。因應大環境狀況，今年也有不少神仙修護精華陸續登場，口罩肌、敏弱肌或是接下來的換季問題肌都有解。

▲▼2020「修護精華」新品盤點。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

理膚寶水多容安舒緩保濕修護精華，20ml，NT$1,280。

理膚寶水多容安系列在網上擁有高人氣，是許多敏感肌、醫美術後保養的必備愛用品。今年理膚寶水全新推出「安心霜」重量級姐妹新品—「安心小藍瓶」水多容安舒緩保濕修護精華，是針對一般膚質、敏感與極敏感性肌膚特別設計全方位舒敏與穩定膚況的高濃度神經胜肽精華。

以三倍極高純濃度「神經胜肽」加倍强化舒緩和修護肌膚，通過多元敏感性肌膚臨床實證，能有效舒緩、修護皮脂膜並持續長效保濕，全面强化肌膚防禦力與舒緩敏感不適，同時不含香精、酒精、Paraben類防腐劑，將致敏可能性盡可能降低。

▲▼2020「修護精華」新品盤點。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

LANEIGE 完美新生肌能露AD，40ml，NT$2,400。

針對初老問題設計的蘭芝「完美新生系列」今年推出成分更新升級版，從預防皺紋、強化緊緻度、肌膚紋理、光澤感和保濕力等五大關鍵下手，幫助肌膚維持最佳狀態。

尤其其中經典明星產生「修護小電瓶」完美新生肌能露AD能有效啟動肌膚修護活化機制，7天皺紋、鬆弛、粗糙和暗沉等改善4大初老困擾，重返平滑、緊實、柔嫩、光澤年輕肌膚。

▲▼2020「修護精華」新品盤點。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

DR.WU 1%積雪草舒敏修護精華，15ml，NT$1,000。

嚴選高效成分，打造高效能、高純度、高濃度的DR.WU實驗室精華系列，新增3款全新精華，更能精準解決五大肌膚問題。其中最新的「1%積雪草舒敏修護精華」採用95%高純度積雪草及甘草萃取，不添加酒精、人工香精、人工色料、PARABEN類防腐劑，能安撫不穩的敏弱肌質，提供肌膚良好恢復力，舒緩乾燥引起的泛紅，還原健康美肌。

▲▼2020最新「修護精華」。（圖／品牌提供）

LANCOME 絕對完美黃金玫瑰超導修護安瓶，12ml，NT$6,500。

蘭蔻頂級保養「絕對完美系列」推出 全新「光速安瓶」，以「黃金玫瑰瞬效配方」三大玫瑰濃縮精萃為核心，揉合頂級抗老成分—三重神經醯胺與微米雙活粹質地，打造超濃縮精華，可超導滲透，由肌底開始修護肌膚，改善乾燥、暗沉、泛紅、細紋等肌膚問題。搭配全新真空滴管設計，可完美封存安瓶中珍貴成分的活性，連續使用7天，讓肌膚煥然一新。

►敷面膜刺痛發癢代表太缺水？皮膚科醫師破解網路3大保養謠言

►再貴的眼霜塗錯都白費！牛爾老師解答「正確用量、塗抹手法」4大關鍵

►唇部保養光保濕還不夠！告別乾裂、暗沈、深唇紋　補油是關鍵

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

保養, 護膚, 保養品, 精華, 修護, 修護精華, 盤點
fashion.net

熱門文章

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

ET Fashion

推薦閱讀

反差超大！最悶騷星座Top 4　巨蟹假乖乖牌、第一名可悶可嗨收放自如

反差超大！最悶騷星座Top 4　巨蟹假乖乖牌、第一名可悶可嗨收放自如

「幽默插畫」揭露南北部飲食差異　北部人：60元以下的奶茶都是奶水

「幽默插畫」揭露南北部飲食差異　北部人：60元以下的奶茶都是奶水

口罩悶出糟膚況！脫下口罩的安心保養秘訣-多容安　＃安心小藍瓶重磅上市「敏感肌必囤」！

口罩悶出糟膚況！脫下口罩的安心保養秘訣-多容安　＃安心小藍瓶重磅上市「敏感肌必囤」！

星巴克「連續12天」買一送一來了！　路易莎黑魂隨身杯下殺85折 UNIQLO涼感口罩10／1開賣！售價也出爐，可機洗、分尺寸好貼心 《天能》羅伯派汀森親上陣帥爆！進電影院前5件事你必須知道 小禎公開瘦身心法：沒有不可能的事，只有不想做的決心 2020熱搜三大瀏海！朴珪瑛、太妍、秀智選對瀏海瞬間減齡幼小臉 一次囤20瓶、就怕它停產！279元神級護髮品連隋棠也愛用 《天能》女主角真實身高超嚇人！古典臉孔「十頭身」宛如遺落仙女

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面