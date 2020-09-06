Jennie、Lisa都做了「熊熊美甲」耍可愛　女孩們還不快跟上

記者王則絲／台北報導

韓女團BLACKPINK近期發布與歐美巨星賽琳娜戈梅茲（Selena Gomez）合作新曲《IceCream》，MV中繽紛可愛又帶點浮誇的美式少女風格奪得粉絲們的滿堂彩，除了服裝之外，成員們的美甲造型也很吸睛，尤其是Lisa、Jennie的「熊熊美甲」更是將掀起一波風潮！

▲Jisoo的粉紅色系格紋美少女戰士造型美甲。（圖／翻攝自IG@sooyaaa__）



▲Rose的黃色風格美甲，呼應身上的向日葵服裝。（圖／翻攝自IG@nail_unistella）



BLACKPINK成員們在《IceCream》MV中的服裝繽紛搶眼，每個人都各具特色，指尖上的時尚也特別與服裝相呼應，由她們的御用美甲師Park Eunkyung（IG帳號@nail_unistella）量身打造，四位團員Jisoo、Rose、Jennie、Lisa統一採用歐美風格的長指甲款式，Jisoo以白底粉色格紋搭配美少女戰士的卡通圖案，Rose則是為呼應服裝選擇了黃色系與向日葵花朵造型。

▲Lisa的「小熊軟糖」果凍風格美甲。（圖／翻攝自IG@nail_unistella）



而重頭戲則是在Lisa和Jennie的「熊熊」系列美甲，先來看到Lisa的特寫，以粉色果凍質感的透明延甲為基底，綴上亮粉、星星和愛心等裝飾，最後直接貼上「熊熊軟糖」！充滿童趣風格的浮誇款式，被Lisa一用上，不禁讓人也好想嘗試。

Jennie的熊熊美甲款式女孩們可以輕鬆嘗試，美甲師在純白色的基底上，直接貼上了滿版的熊熊圖案，選用的都是淡淡的馬卡龍色系，近看真的超可愛！

▲Jennie的「熊熊美甲」。（圖／翻攝自IG@jennierubyjane）