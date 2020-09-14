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Richard Mille硬漢錶出列　伴冒險家上山下海

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▲▼ Richard Mille 。（圖／公關照）

▲成龍佩戴Richard Mille RM 025陀飛輪潛水計時碼錶。（圖／品牌提供，以下同）

時尚中心／台北報導

螢幕硬漢成龍與席維斯史特龍（Sylvester Stallone），私下戴什麼錶？答案是RICHARD MILLE能征服深海的代表作RM 025潛水錶，以及能上山下海的RM 25-01冒險家史特龍陀飛輪計時碼錶，前者是品牌第一只圓型錶殼作品，符合ISO 6425潛水錶標準，防水達300米；而RM 25-01配有指南針錶圈和日間錶圈設計，滿足史特龍熱愛冒險的需求。

▲▼ Richard Mille 。（圖／公關照）

▲RM 025陀飛輪潛水計時碼錶鈦合金款，22,910,000元。

成龍所戴的RM 025潛水錶擁有獨特的三件式錶殼，以18K紅金、18K白金或鈦合金製成，皆配以18K紅金錶耳，錶殼上精準鎖著扭矩螺絲，確保水壓在防水錶殼邊緣平均分布，維持潛水錶長期的密封性，其錶冠構造、新型防水按鍵也都因防水考量而生；而關係潛水員安全的單向旋轉錶圈，由另一組螺絲固定於錶殼上，牢固且不容易錯位影響判讀，一切設計均符合ISO 6425規範。

▲▼ Richard Mille 。（圖／公關照）

▲RM 025陀飛輪潛水計時碼錶的錶背顯露各種環境下均能穩定運行的手動上鍊陀飛輪機芯系。

RM 025潛水錶的機芯具陀飛輪和計時碼錶兩項複雜功能，結合多項革新設計，例如使用鈦合金製作導柱輪和槓桿等零件以減少慣性，減少能耗達5成，且有效解決計時指針在啟動計時或停止時的顫動現象，由於工藝複雜，每年產量極少，其硬派風格獲得成龍青睞。

▲▼ Richard Mille 。（圖／公關照）

▲品牌創辦人Richard Mille先生（左）聯手好友席維斯史特龍打造同名錶款。

創辦人Richard Mille先生則聯手好友席維斯史特龍，共同打造限量20只的RM 25-01冒險家史特龍陀飛輪計時碼錶，旨在成為探險家的實用工具，讓他們在極端環境中能行動自如。由於史特龍在電影《浴血任務3》中佩戴RM 032潛水錶。因此RM 25-01沿襲其設計，採用容易讀取時間及安裝指南針的圓形錶盤，配備兩組可替換錶圈，成為藏家焦點。

▲▼ Richard Mille 。（圖／公關照）

▲RM 25-01冒險家史特龍陀飛輪計時碼錶配有兩組錶圈，分別是指南針錶圈和日間錶圈。

第一組是經DLC塗層處理的五級鈦合金指南針錶圈，藍寶石水晶鏡面採防磁塗層，避免機芯與指南針相互干擾，位於4時位置的水平儀可檢查腕錶是否處於水平狀態，讓測向更加精準，而指南針可從錶上卸下，安裝於專屬的Carbon TPT®碳纖維底板上單獨使用，底板上的刻線可搭配地圖，相當實用。

▲▼ Richard Mille 。（圖／公關照）▲▼ Richard Mille 。（圖／公關照）

▲RM 25-01冒險家史特龍陀飛輪計時碼錶，34,380,000元。

第二組錶圈則是由Carbon TPT®碳纖維與鈦合金製成的雙向日間錶圈，配有24小時刻度、360°刻度盤以及基本方向指示，佩戴者只要將時針指向太陽並將錶圈刻度與當地時間吻合，即可辨別方位；令人驚豔的功能還有2時位置的五級鈦合金密封容器，可存放淨水藥片，讓在嚴峻環境的探險者能淨化水源達到安全飲用級別，再加上以迷彩圖騰裝飾呼應主題的天然橡膠錶帶，種種設計都為冒險而生。

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關鍵字：

Richard Mille, 成龍, 席維斯史特龍
fashion.net

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