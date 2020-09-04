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外出補妝必備！All in one彩妝盤正夯，小小一盒帶著走

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▲▼外出補妝必備！All in one彩妝正夯 。（圖／品牌提供）

▲小巧尺寸，外出隨身攜帶也沒負擔。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

秋季彩妝吹起一股All in one風，小小一盒就能妝點臉部彩妝，小巧造型攜帶方便，更是外出小旅遊時的好幫手。

RIMMEL推出多功能隨身彩妝盤，精選出三款專屬城市風貌的性格色選，輕鬆為雙臉打造妝容，內含四色霜質地眼影，搭配奶霜的絕美打亮，只要運用指腹沾取疊擦，即能打造立體輪廓。打亮可加強在臥蠶，鼻頭和雙唇，讓臉型變得更加精緻。

▲▼外出補妝必備！All in one彩妝正夯 。（圖／品牌提供）

▲Rimmel MINI POWER多功能彩妝盤(共3色)，399元。

被網友喻為零廢色的四色眼影，擁有霧面和亮面兩種質地，無論是打底色、重點色、暈染色還是眼線色，一盤全包。 其中最受韓妞喜愛大推的就是獨特霜轉粉質地的亮顏聚光霜，除了強化五官輪廓，也適合顴骨提亮，也可堆疊於眼尾，讓凹陷地方膨起來。

▲▼外出補妝必備！All in one彩妝正夯 。（圖／品牌提供）

日系底講求輕薄透明，肌膚打底更顯得重要，Celvoke最新的玩色無瑕潤色盤，主打雕塑精緻臉龐，內含精心計算的三款絕妙色彩，輕鬆遮飾臉部瑕疵，堆砌出最美立體感。
▲▼外出補妝必備！All in one彩妝正夯 。（圖／品牌提供）

▲Celvoke 玩色無瑕潤色盤，共2色，1,400元。

玩色無瑕潤色盤，一盒兼具遮瑕膏、粉底霜與彩妝霜，不僅能遮蓋黑眼圈與斑點瑕疵，粉底霜更是完美服貼，就像第二層肌膚，彩妝霜就是腮紅霜，幫你妝點迷人好氣色。可以隨心情，自由組合搭配，潤飾最美的肌膚色調。

▲▼外出補妝必備！All in one彩妝正夯 。（圖／品牌提供）

潤色盤最大的賣點就是霜狀質地，一抹就能融入肌膚，完全零粉感，即便是堆疊依然透亮，其中的粉底霜可當作日常遮瑕或是外出補妝用，遮瑕膏則是具有高度遮瑕力，惱人的黑眼圈、斑點和泛紅，交給它就沒錯。

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關鍵字：

多功能, 彩妝盤, 萬用, 方便攜帶, 旅行, 補妝
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