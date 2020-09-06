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瑞士兒童錶弄髒丟洗衣機　塑膠錶殼不含BPA超安心

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▲▼Flik Flak 。（圖／公關照）

▲Flik Flak兒童錶伴小朋友開學。（圖／Flik Flak提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

開學一周了，不少家長仍在討論是否該買GPS定位錶，又怕孩子把錶當玩具，上課不專心玩起腕錶各種功能，而回歸傳統腕錶，得考慮設計、耐用度與安全性，Swatch集團旗下的瑞士製兒童錶Flik Flak就是讓家長安心、小孩滿意的品牌，因為塑膠錶殼不含BPA、具防震與防水功能，甚至包進襪子放入洗衣機就能清洗，且款式豐富，讓小朋友都能找到心儀款式。

▲▼Flik Flak 。（圖／公關照）

▲以足球為主題的Flik Flak腕錶，吸引愛運動的兒童，1,400元。

Flik Flak因應開學季推出的新錶風格多元，為熱愛運動的小朋友設計籃球、足球與賽車主題的運動風錶款；可愛動物更是品牌每季必備的款式，新款以貓熊與狐狸為主角，在錶帶上呈現卡哇伊的圖案；而有公主夢的小女孩，目光迅速被「魔幻彩虹」、「冰雪世界」錶款吸引，因為都有施華洛世奇水晶裝飾，bling bling很夢幻。

▲▼Flik Flak 。（圖／公關照）

▲貓熊圖案的Flik Flak腕錶卡哇伊，面盤點綴施華洛世奇水晶時標，1,400元。

▲▼Flik Flak 。（圖／公關照）

▲Flik Flak魔幻彩虹錶點綴亮片、施華洛世奇水晶，1,750元。

年紀較長的學生，開始對大錶有嚮往，BABY-G數位顯示的BGD-570系列是熱門款，因為配備耐衝擊構造與防水200米，運動中不需擔心損壞，當中黑色款BGD-570-1B腕錶流露酷味，而錶盤印有熱帶風情棕櫚樹和夕陽西落圖案的BGD-570BC-4粉色錶，則以甜美風格取勝。

▲▼ BABY-G 。（圖／公關照）▲▼ BABY-G 。（圖／公關照）

▲BABY-G黑色款BGD-570-1B腕錶（左）2,600元，粉色款BGD-570BC-4腕錶2,600元。（圖／BABY-G提供）

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關鍵字：

Flik Flak, Baby-G
fashion.net

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