想除斑先搞懂你是哪種斑！皮膚科醫師教6大類型斑點判別法

▲皮膚科醫師提醒，想除斑先要了解臉上的斑是哪一種類型。(圖／翻攝unsplash、IG@sachi_fujii_official)

記者張毓容／台北報導

受不了臉上好多斑斑點點，每次上妝都要遮瑕遮一堆？其實很多女生不一定要追求白到發亮的膚色，但最怕斑點一堆，讓臉看起來好髒好花。知名皮膚科醫師廖苑利就表示，「黑斑」只是一個統稱，其實臉上會有許多不同類型的斑點，而每一種斑都有不同的名稱，其生長型態、原因和深度都不一樣，改善、治療方式也不同，想要除斑去斑淡化斑點，那就需要先了解你臉上的到底是哪種斑！

▲「黑斑」只是一個統稱，共有6種類型。(圖／翻攝pexels，以下同)



6種不同類型斑點



＃雀斑：雀斑是一種顯性遺傳，好發於臉頰，外型通常為淡褐色、表面平滑，會隨著陽光照射增多，像是芝麻大小密佈於兩頰。

＃曬斑：是由長期受到陽光照射引起的表皮黑色素細胞增生，表面平滑。

＃老人斑：隨著年紀增長加上陽光照射，使得表皮增厚、角質化而形成的黑色突起班塊，大小不一，除了臉部，手腳四肢也是常見好發部位。

＃肝斑：好發於中年婦女，也是最困擾女性的一種黑斑，多出現於顴骨及兩頰處，常見於產後，也稱黃褐斑。

＃顴骨斑：長於顴骨處但不同於雀斑，通常為直徑約0.2～0.5釐米大小，顏色呈現藍灰色、灰褐色，雖然叫「顴骨斑」但其實是一種痣，深及真皮。

＃太田母斑：大多數太田母斑患者是從小就有，多出現於單側臉頰，是一種深及真皮的黑色素細胞增生。

▲其實肝斑並不能代表肝功能不好，不用過度緊張。



廖醫師特別指出，不少人都誤以為肝斑是因為肝病或肝的解毒功能不好，使得毒素沈積而產生的，但其實肝斑與肝無關，目前還沒有確實的醫學證據證明肝斑與肝臟功能異常有關。而肝斑真正的產生原因是與體質因素、日曬、懷孕時荷爾蒙變化、化妝品使用不當、服用口服避孕藥或光敏性藥物、甲狀腺的自體免疫疾病等6大主因有關。

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