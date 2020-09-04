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亮・珠寶／徐若瑄結婚戴的珍珠是它！　10周年版身價破百萬

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▲▼ TASAKI 。（圖／公關照）

▲TASAKI balance 10周年結合南洋珠與密鑲鑽石小球，氣勢十足。（圖／TASAKI提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

紐約服裝設計師Thakoon Panichgul於2009年加入TASAKI擔任創意總監，隔年推出將5顆珍珠排列在猶如平衡木的黃K金上的balance系列戒指，前衛設計完全顛覆大眾對珍珠的想像，也成功拉抬品牌聲勢，2014年徐若瑄出閣時，即戴著全套的balance珠寶當最美新娘。今年此系列迎來10周年，發表密鑲鑽小球搭南洋珠的百萬級戒指慶祝。

▲▼ TASAKI 。（圖／公關照）

▲服裝設計師出身的Thakoon Panichgul，2010年為TASAKI設計balance系列成功拉抬品牌知名度。

助TASAKI翻紅，Thakoon Panichgul功不可沒，他以時尚思維設計珍珠，改變大眾對珠寶的既定印象，賦予珍珠年輕光彩，代表作balance便是將形狀、大小、光澤、顏色和品質都相當的珍珠，整齊排列在貴金屬「平衡木」上，從戒指一路延伸出耳環、項鍊，以及不同數目的珍珠或搭配鑲鑽，變化多端。

▲▼ TASAKI 。（圖／公關照）▲▼ TASAKI 。（圖／公關照）

▲原創且最熱賣的balance signature 5顆珍珠黃K金戒指（左）77,700元，balance era戒指65,000元。

▲▼ TASAKI 。（圖／公關照）
▲balance plus耳環（左）58,800元， balance cross戒指90,700元。

即便Thakoon Panichgul已卸下TASAKI創意總監一職，仍持續為品牌創作，今年balance系列問世10周年，發表balance 10新作慶祝，3個子系列中最華麗的設計為balance signature decade pearls & diamonds，以最經典的balance signature樣貌為基礎，重新以4顆南洋珠搭配同樣大小的密鑲鑽小球，戒環與衡桿側邊均鑲滿美鑽，因此戒指身價衝破百萬元。

▲▼ TASAKI 。（圖／公關照）▲▼ TASAKI 。（圖／公關照）

▲balance signature decade pearls & diamonds項鍊（左）940,000元，戒指1,010,000元。
 

balance 10周年款同時新增3顆阿古屋珍珠搭配黃K金或櫻花金balance neo戒指，以及同樣設計但搭配密釘鑲鑽的戒指與項鍊，提供豐富的選擇；第3個子系列“petit” balance class則推出總長約60公分的珍珠項鍊，招牌的平衡木點綴珍珠與單鑽的設計，巧妙與串珠結合，為一向溫潤優雅的長鍊增添個性氣息。

▲▼ TASAKI 。（圖／公關照）▲▼ TASAKI 。（圖／公關照）

▲balance neo diamonds pave項鍊（左）181,000元，戒指403,000元。

▲▼ TASAKI 。（圖／公關照）
▲長度約60公分的“petit”balance class項鍊，242,000元。

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關鍵字：

亮珠寶, TASAKI
fashion.net

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