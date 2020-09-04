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Kiehl’s鐵粉都衝「預購會」5大看點！折數比周慶更低、「超級乳霜」搶先買

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▲▼Kiehl’s預購會5重點　折數比周慶低 。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲Kiehl's預購會今年首度對外曝光，5大必衝看點一次知。（圖／品牌提供）

記者張毓容／台北報導

一年一度週年慶倒數中，各大美妝品牌都陸續開始「放消息」，而每到週年慶都引爆排隊人潮的Kiehl’s契爾氏，今年首度對外曝光「預購會」，不僅推出多款只在預購會獨賣的人氣熱賣商品加大版組合，超甜折數甚至比周慶檔期更低，還有超有質感的「環保餐具水瓶組」滿額贈、年度抗老新品「超級乳霜」搶先買！從 5大看點帶你了解，為何鐵粉都衝Kiehl’s預購會。

1.「超級乳霜」搶先買

Kiehl’s今年上半年才推出擁有快速、高效修護力的「神力小紅瓶」，一上市就賣翻天，這次更在週慶開打前夕推出重量級抗老修護新品「超進化全能修護超級乳霜」，內含成分直逼頂級奢華乳霜，CP值破表。台灣於9月搶先全亞洲上市，且今年預購會也首次開賣新品，參加預購會就能優先買到。

「超級乳霜」添加頂級修護乳霜的專利抗老成份「專利普拉斯鏈GX」，可深入肌底修護、提升肌膚活力，層層澎彈，再搭配植萃高活性維他命A、高純度野生白樺茸萃取，加速代謝肌膚老廢角質並長效維穩，改善膚色不均、泛紅等問題，一次滿足保濕、透亮、抗皺、緊緻、澎彈、柔嫩、細緻等7大功效。

▲▼Kiehl’s預購會5重點　折數比周慶低 。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲▼Kiehl’s預購會5重點　折數比周慶低 。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲Kiehl’s 超進化全能修護超級乳霜，50ml，NT$2,800。（圖／記者張毓容攝，以下同）

2.抗老精華＋超級乳霜加大版67折

預購會不僅推出三大明星抗老精華：「神力小紅瓶」11kDa超導全能修護露、12.5超能雙C精華、DEJ高效緊緻精華的加大版，連最新「超級乳霜」也同步獻上加大版。

還有超甜1+1優惠，凡於預購會購買三大抗老精華任一加大版（3選1），搭配「超級乳霜」加大版，即可享有67折優惠，更加贈價值NT$490的「主題二件組」 (激光極淨白機能水40ml＋蜂蜜紅蔘亮采活膚霜5ml) 。

▲▼Kiehl’s預購會5重點　折數比周慶低 。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲▼Kiehl’s預購會5重點　折數比周慶低 。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲最新「超級乳霜」同步於預購會推出加大版，搭配三大抗老精華加大版任一瓶，可67折優惠再加送旅行組。

3.三大明星加大版優惠組

Kiehl’s運用最熱賣的三大明星：金盞花化妝水、冰河醣保濕霜和激光淡斑精華打造3組預購會獨賣的超優惠加大版組合，其中Kiehl’s全商品回購率第一的激光極淨白淡斑精華推出100ml加大版＋50ml的「超值美白精組」，用61折超甜價格就能帶回家；金盞花加大版入組的另兩組也都低於7折。

▲▼Kiehl’s預購會5重點　折數比周慶低 。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲Kiehl’s 超值美白精組，價值NT$12,750，特價NT$7,830起。

▲▼Kiehl’s預購會5重點　折數比周慶低 。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲Kiehl’s 無敵金三角組，價值NT$10,932，特價NT$7,011起；金盞花熱銷組，價值NT$6,590，特價NT$4,536起。

4.時髦又實用的「環保餐具」滿額贈

每次推出都引爆搶收熱潮的Kiehl’s滿額贈，今年響應環保趨勢推出超實用的「環保餐具水瓶組」，從環保筷、湯匙到環保吸管、清洗刷都有，餐具收納袋更特別內添隔熱設計，可當作隔熱餐巾布使用，凡於預購會消費滿NT$19,400即可獲贈，再加送「明星商品旅行6件組」。

▲▼Kiehl’s預購會5重點　折數比周慶低 。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲▼Kiehl’s預購會5重點　折數比周慶低 。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

5.獨家禮券直接現抵

參加預購會凡消費滿NT$8,100，即可享超值禮券現抵NT$100，不用再跑上跑下先禮券再結帳，且搭配不同消費門檻可獲得更高價值的禮券，最高享NT$500折扣。

▲▼植村秀週慶45折起還有超美限定系列。（圖／記者張毓容攝）

▲植村秀特別於週年慶期間推出全新「日本工藝限定版」，且限定於官網販售。（圖／品牌提供、記者張毓容攝，以下同）

除了Kiehl's，植村秀周慶也是放火無極限！不僅將最新光澤版「小方瓶」和柚子潔顏油打包入組，甚至還推出超划算的買一送一限定組，官網更特別獨賣有著超美華麗限定包裝的「日本工藝限定系列」。

▲▼植村秀週慶45折起還有超美限定系列。（圖／記者張毓容攝）

▲植村秀 日本工藝限定版全能奇蹟金萃潔顏油，450ml，NT$3,650；日本工藝限定版#55零刷痕粉底刷，NT$1,800。

▲▼植村秀週慶45折起還有超美限定系列。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲植村秀 日本工藝限定版武士刀眉筆，#灰棕/#橡棕，NT$820；日本工藝限定版睫毛夾，NT$500。

今年植村秀週年慶首要關注重點非「日本工藝限定系列」莫屬。以日本文化中最重要的三大華美色彩黑、紅、金和象徵成長、吉祥、長壽等幸福含意的傳統紋樣「麻葉紋」及「雲紋」，打造出全新限量包裝，為4大明星商品：金萃潔顏油、55刷、武士刀眉筆和睫毛夾穿上大和風瑰麗色彩與圖騰新衣，美到根本就是收藏品！

▲▼植村秀週慶45折起還有超美限定系列。（圖／記者張毓容攝）

▲植村秀 日本工藝限定 ＃55刷光澤粉底組/＃55刷霧光粉底組，原價NT$5,163，特惠價NT$3,550。

「日本工藝限定」全系列將於9/7於植村秀官網和momo購物網限定開賣，更特別推出3款官網限定優惠組和官網週慶限定活動，不僅最新上市的「光澤版小方瓶」無極限光澤水粉底都入組，還有只在組合裡能獲得的超美特別訂製#55刷收納小包。

其中兩種「小方瓶」粉底搭配55刷的底妝組，內含無極限光澤水粉底或無極限超時輕粉底、日本工藝限定版#55零刷痕粉底刷、柚子精萃潔顏油50ml、無極限光澤水粉底5ml和日本工藝限定版#55刷具包，價值超過NT$5,000的限定組，以8折優惠價就能買到。

▲▼植村秀週慶45折起還有超美限定系列。（圖／記者張毓容攝）

▲植村秀 日本工藝限定 全能奇蹟潔顏油組，原價NT$4,761，特惠價NT$3,650。

潔顏油組則是買1大瓶送3小瓶，內含日本工藝限定版全能奇蹟金萃潔顏油450ml、全能奇蹟金萃潔顏油50ml*2、柚子精萃潔顏油15ml，相當於76折就能帶回家。

▲▼植村秀週慶45折起還有超美限定系列。（圖／記者張毓容攝）

▲潔顏油買一送一組，買柚子精萃潔顏油或全能奇蹟精萃潔顏油150ml加送柚子潔顏油50ml X 3。

▲▼植村秀週慶45折起還有超美限定系列。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲無極限買一送一組包含無極限粉底液正貨乙罐（自選）＋無極限粉底液5ml X 7。

▲▼植村秀週慶45折起還有超美限定系列。（圖／記者張毓容攝）

▲預約禮內含柚子精萃潔顏油15ml+植物精萃潔顏油50ml+無色限極霧保濕唇膏迷你版。

除了官網獨賣的「日本工藝限定系列」，實體百貨專櫃的週慶組合也燒到不行，尤其首四限定組更推出經典潔顏油和高人氣「小方瓶」無極限粉底買一送一等超划算優惠組，折扣最低45折起，買到根本賺到！另外，線上預約預購會，還可獲得價值NT$1,300的「豪華預約禮」。

►2020年全台百貨「周年慶檔期」懶人包！買到年底看一篇就夠

►Kiehl’s「神力小紅瓶」全球首賣！超強修護精華一次改善8大肌膚問題

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