男模抱的LV泰迪熊大有來頭！東京辦春夏秀　還曝光最新爆款「充氣包」

▲9/2 Louis Vuitton 2021 東京春夏男裝大秀，開場模特兒抱的泰迪熊、重新演繹的Damier棋盤格、老花印花以及充氣的單品系列，亮點滿滿。（圖 / 品牌提供，以下同）

記者王蓁蓁 / 台北報導

上個月（8/6） Louis Vuitton 2021春夏男裝大秀在上海黃浦江岸舉行，以吳亦凡壓軸背上2公尺高的Zoooom充氣娃娃引發超高話題，接著9/2飄洋過海到東京，大秀再度登場，以同樣的紅色貨櫃圍繞伸展台，看來相似其實內容很不一樣，開場模特兒抱的泰迪熊就很有話題，竟是來自2005年春夏男裝秀的「老古董」！服裝中則增加了全新Damier棋盤格、老花印花等，延伸了前一次也出現過的充氣單品 ; 現場也將與Nigo聯名的LV² 鴨子、富士山塗鴉充氣放大作為裝置，最後以精彩的煙火秀畫下句點，超級熱鬧，完美呈現Virgil Abloh渴望營造的夢幻島。

在 Instagram 查看這則貼文 @virgilabloh 分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 2 日 下午 1:08 張貼





一開場由穿著白色西裝的模特兒，手拿從LV典藏庫中小心翼翼取出的老花泰迪熊，這隻熊，是2005年由當時創意總監Marc Jacobs主導春夏男裝系列中的作品，如今再度現身，立刻引起了一波高潮，直接了當的傳達2021春夏男裝系列是向昔日品牌基因的致敬，也呼應「沒有任何季節是過季」的理念。



▲2005年Marc Jacobs主掌的春夏男裝大秀（左） 、（右）2021 年Virgil Abloh打造的春夏男裝大秀，用了同一隻泰迪熊。



從秀場的邀請函、佈置、服裝都可看見炫目鮮豔的紅、黃、綠配色，汲取於迦納國旗，正是Virgil Abloh父母出生成長的地方，也反映Virgil Abloh不斷探討的多元文化及黑人種族議題，成為他靈感與創造的永恆宗旨。

在疫情下舉辦實體時裝秀著實不容易，LV此次也將口罩納入了系列中，以淺色牛仔搭配大小不一的碎鑽，超級吸睛，如果覺得口罩不夠酷的話，還有馬上就讓人連想到日本忍者文化的連衣面罩，走在路上既能防疫又搶眼。

與Nigo聯名的LV²中融化的LV老花很吸睛，在2021春夏系列中，融化的老花換上鮮豔面貌，拼接在棋盤格被放上了服裝，繽紛亮眼的logo以迷幻扭曲的方式呈現 ; 同時也將前幾季的百褶裙再度納入2021春夏男裝中 ;，重新拆解、變形佈滿服飾與玩偶上棋盤格印花，打造出浮誇的視覺效果。

Virgil Abloh以他在購買孩子玩偶時，放滿口袋的娃娃，以及2005年Marc Jacobs為品牌打造的LV老花泰迪熊，與Billie Achilleos於2011 年為品牌設計的Maroquinaris Zoologicae小型皮件系列作為靈感，所創造的亮眼繽紛的角色們穿梭在服飾、包包上，也成為秀場矚目的亮點之一。

其中紅鶴也作為全新玩偶角色降臨2021春夏男裝系列當中，棒球外套上更以可愛的LV logo氣球字樣點綴。

延伸上一場上海大秀的充氣服飾系列，在東京變成了全透明，就像將氣球穿在身上，仔細一看旁邊竟然真的有吹氣孔可以充氣，除了外套、圍巾之外，也推出了包款系列，看來暨「枕頭包」之後又有一顆爆款的「充氣包」出現了！



除此之外，還有許多引人注目的單品，包括融化LV老花牛仔破褲、結合皮革輪廓打造的運動球鞋、以及針織圍巾等，想必將會成為必收爆款。

LV 2021春夏男裝秀場上標誌性的大型充氣娃娃裝置，也新增添了許多角色，其中引發大家熱議的，不外乎是取材前陣子又推出第二波的Nigo LV² 聯名系列，寫著「LV MADE」字樣的鴨子、富士山塗鴉被充氣放大，可愛的模樣，讓現場閃光燈不斷呢！

上海場大秀上背在吳亦凡身上的Zoooom充氣娃娃，也換上了全新繽紛亮眼的融化LV老花拼接棋盤格上衣，雖換了人背也同樣吸睛。



除了秀場上的服裝，最惹人注目的是強大的看秀嘉賓，幾乎把引領日本潮流、時尚圈的人們都找來了，LV的好友Nigo不用說，潮流藝術大師村上隆、蜷川實花、Dior男裝飾品設計師同時也是AMBUSH主理人的Yoon Ahn、Girls Don’t Cry 主理人Verdy等，完全是黃金陣容。



▲（左）Nigo ; （中）村上隆 ; （右）蜷川實花。

▲（左）Yoon Ahn ; （右）Verdy。



作為LV的形象大使岩田剛典一，身穿帥氣的漸層西裝，搭配品牌提供的口罩，特殊的霓紅款式相比與其他的賓客的黑色款式更加顯眼，他也玩了秀場上充滿童趣的「Zoooom與朋友們」公仔扭蛋機，31歲的他超級凍齡，完全就是小鮮肉。

▲LV的形象大使岩田剛典戴上品牌提供的顯眼霓紅口罩，大玩公仔扭蛋機。（圖 / 翻攝 IG @mikityqp_gunlove）

▲蜷川實花戴上一般賓客戴的黑色款式口罩，低調有個性。（圖 / 翻攝 IG @ninagawamika）

▲LV秀場上的童趣「Zoooom與朋友們」公仔扭蛋機。（圖 / 翻攝 IG @special____project）