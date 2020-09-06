板橋湳雅夜市這樣吃！豬血湯、爆量蛤蜊麵超平價　TOP 10隱藏版美食公開

板橋湳雅夜市有超多隱藏版美食，在地人最愛逛最愛吃的都在這裡！

TOP 10／御品炸雞、粉圓專賣店

美味炸雞現點現做

堅持現點現做的美式炸雞有超高CP值！雙人炸雞桶餐399就有8塊炸雞，加甜不辣、薯條、雞塊，外皮酥脆，裡頭超多汁，可內用也有外送，整個很划算啊！

▲（圖／美食客蝦同學提供)

TOP 9／1988豆花

小文青豆花

逛累了人聲鼎沸的夜市，轉入巷弄來碗豆花吧！非基改豆乳豆花一晚只要45元，可以從花生、綠豆、紅豆、粉圓、芋圓中挑選三種配料，老闆自己熬煮原料所以吃得到原味，透過玻璃隔間可以看到製作過程很令人安心喔。

▲（圖／美食客文瑄提供)

TOP 8／高雄旗魚黑輪

現包現炸小心燙口！

旗魚黑輪內有包水煮蛋真的超好吃的啊！吃起來QQ的旗魚漿包入水煮蛋，現場油炸後熱騰騰的表皮相當酥脆，咬一口就散發出來的旗魚香氣很迷人，淋上哇沙米別有一番風味！

▲（圖／美食客兩隻豬的日常提供)

TOP 7／勁大碗拉麵

揉合台式口味的大碗拉麵

這碗拉麵碗也太大了吧！雖然碗大，但麵量屬於正常份量，麵條是較有硬度的細黃麵，豚骨湯頭偏向奶味濃厚的那種，副餐的豬排大片有嚼勁、鯖魚也是鮮嫩多汁喔！

▲（圖／美食客Idea_歐法提供)

TOP 6／板橋小籠包

皮薄餡多又爆汁

超巨大小籠包在這裡！一盤80元有8顆，每個大小都逼近一個拳頭的小籠包，輕輕咬開薄嫩表皮，源源不絕的湯汁可以流成一湯匙那麼多，另外這間店的臭豆腐外酥內軟也很受歡迎喔！

▲（圖／美食客莉莉吃起來提供)

TOP 5／韓國姊妹糖餅

韓國道地原味糖餅

這家韓國姊妹糖餅真的是韓國來的歐膩開的啊！她們將家鄉的街頭傳統小吃帶來台灣，在黑糖口味的圓形糖餅內包著滿滿的黑糖並帶有肉桂香，堅果口味則吃得到大把堅果顆粒，邊走邊吃很涮嘴！

▲（圖／美食客Piggy_foodie提供)

TOP 4／眼鏡仔豬血湯旗艦店

湯頭飄散中藥香

這家豬血湯在板橋超有名！傳承到第三代已有40年，豬血腸湯頭有別於一般重口味的沙茶，反而飄著清爽的中藥香，豬血大塊很彈牙，豬腸乾淨沒有腥味，吃起來爽口無負擔！

▲（圖／美食客ChiehYu提供)

TOP 3／不要對我尖叫-日常茶間

文青系手搖茶

這家文青系手搖茶在各大夜市都很受歡迎啊！烏龍茶帶有桂花香氣，冬瓜菊花茶、洛神蜂蜜菊花等茶飲也都很特別，值得來一杯搭配小吃解解膩！

▲（圖／美食客JingYunLai提供)

TOP 2／歐義式 ALL 14 WELL

平價義大利麵

蛤蜊多到放不下啦！平價義大利麵份量足而且超入味，除了有浮誇蛤蜊之外，墨西哥雞肉麵的雞肉也超軟嫩，此外還有炸物跟漢堡，很適合朋友們來聚餐喔！

▲（圖／美食客奕柔提供)

TOP 1／蚵仔之家

海量蚵仔出沒中

注意！前方有大量蚵仔出沒中！愛吃的一定要來吃吃看，大顆蚵仔新鮮到吃起來很Q，不只有蚵仔乾麵，還有蚵仔酥、蚵仔煎、蚵仔餃、蚵仔麵線，吃到滿足再回家！

▲（圖／美食客Fatty提供)

圖、文／MENU美食誌

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