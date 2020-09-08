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說・流行／ 從未曝光過的隱形設計師！Maison Margiela 23個數字藏玄機

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記者鮑璿安／專題報導

在時裝界享譽盛名卻又極其低調的人，非設計師Martin Margiela莫屬，從未曝光在大眾眼前，甚至有人懷疑他是虛擬人物，不過種種揣測都不阻礙他創立的品牌Maison Margiela站上時尚高點，「我希望觀眾還未察覺誰是設計師之前，用最真實的感受去歌頌服裝的設計。」這也就不意外品牌沒有顯著Logo，唯有神秘的方形白色標籤，憑藉23個數字掀起全球時尚迷的好奇心。

▲▼ Martin Margiela 。（圖／翻攝自品牌IG）

▲▼ Martin Margiela 。（圖／翻攝自品牌IG）

▲Maison Margiela 反時尚性且帶有濃厚解構主義美學。（圖／翻攝自品牌IG）

設計師Martin Margiela在1988年創立Maison Margiela（前身為Maison Martin Margiela），反時尚性且帶有濃厚解構主義美學是他的不敗亮點，但回溯到最初Martin Margiela與時尚的淵源，是祖母每次縫製衣服時，都會細心講解流程，讓他無意中產生了好奇心。時光推移至1989年品牌春夏首秀，純白色抓皺服飾與分趾鞋的搭配依舊記憶猶新，Martin Margiela的創作不同於一般精品，善於在解構中加入寂靜美學，任何回收再利用的異材質都可以成為發想，前衛且打破所有局限。

▲▼ Martin Margiela 。（圖／翻攝自品牌IG）

▲▼ Martin Margiela 。（圖／翻攝自品牌IG）

▲▼ Martin Margiela 。（圖／翻攝自品牌IG）

▲方形白色標籤初衷是希望擁有者可以隨意撕下成為自己的服裝，進階加入「0－23」則為旗下支線 。（圖／翻攝自品牌IG）

當然，品牌「最低調」的一樣創舉還有神秘的方形白色標籤，Martin Margiela希望自己的服飾沒有顯眼的品牌Logo，空白是最大的想像力，於是在標籤上以周圍的白線縫製固定，根據技法而決定是否露在衣著外頭，而後進階加入「0－23」的數字排列，代表的是不同支線系列，像是6號是最知名的MM6女性生活支線、12是品牌首個珠寶系列，用意是讓擁有單品的人能夠隨心撕掉，真正成為自己的服飾，這與設計師Martin Margiela本人的神秘感不謀而合。

▲▼ Martin Margiela 。（圖／翻攝自品牌IG）

▲▼ Martin Margiela 。（圖／翻攝自品牌IG）

▲▼ Martin Margiela 。（圖／翻攝自品牌IG）

▲設計師 Martin Margiela認為白色意味著一種柔弱的力量 。（圖／翻攝自品牌IG）

除了白色標籤，白色更是生命之源，Martin Margiela曾說過：「白色意味著一種柔弱的力量。」不僅員工穿上宛如實驗室制服的白色長袍，站在他的工作室中，不分男女、地位、膚色，人人即是統一分明的存在，Martin Margiela無疑是「慢時尚」的始祖。

Maison Margiela希望讓品牌走向隱形，自己更是從未高調曝光於媒體前，甚至會偷偷坐在秀場的觀眾席看秀，成為時尚界的「隱形人」，但隨著流行快速演變，終於在2008年離開自己的心血結晶Maison Margiela，他認為時尚的「快、美、新」消磨了創作的動力，但無論如何，時尚界最神秘的鬼才設計師不會改變。

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