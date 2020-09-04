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舒淇造型可愛被徐若瑄撩　「小妹妹，明天有空嗎」？

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▲▼舒淇 。（圖／翻攝舒淇臉書）

▲舒淇紮起馬尾，背上BVLGARI x Ambush聯名包被網友大讚可愛。（圖／翻攝舒淇臉書，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

寶格麗（BVLGARI）與日本潮牌Ambush主理人、同時身兼Dior男裝飾品設計師Yoon Ahn合作設計的聯名包，今正式上市，品牌代言人舒淇也在同一時間po出新包照宣傳，與另一位代言人蔡依林撞了同款「小桃紅」，但舒淇「技高一籌」，紮起高馬尾配桃紅包，俏麗模樣立刻引起一片好評，徐若瑄直接留言：「小妹妹，明天有空嗎？」

▲▼舒淇 。（圖／翻攝舒淇臉書）

▲舒淇稱職示範BVLGARI x Ambush變身腰包模樣。

舒淇紮起馬尾，穿白襯衫搭牛仔褲，稱職示範如何使用寶格麗與Ambush聯名桃紅包，可以當俐落的肩背包，亦可變身為帥氣腰包，或作為手拿包，相當實用，只見她瞇眼笑得開心，或抿著嘴露出招牌微笑秀包，44歲的她成功減齡。

▲▼舒淇 。（圖／翻攝舒淇臉書）

▲舒淇與蔡依林撞同款的桃紅色聯名包，81,900元。

楊謹華、林熙蕾等一票星友紛紛留言誇舒淇可愛，可見「小桃紅」魅力無敵，讓她卸下女神架子，真情流露當少女：蔡依林也與她撞同款寶格麗包，但僅簡單穿著白T恤搭Puma運動褲就上陣拍穿搭照，展現不囉嗦的「呸姊」架式。

▲▼ 蔡依林 。（圖／翻攝蔡依林IG）

▲蔡依林將81,900元的BVLGARI x Ambush聯名包當手拿包。（圖／翻攝jolin_cai IG）

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關鍵字：

舒淇, 蔡依林, 寶格麗, BVLGARI
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