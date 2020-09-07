基隆新進榜美食TOP10！芋泥球、剉冰必吃　還有甜點咖啡廳可以去

2020新進榜基隆美食一把抓，來看看疫情期間，基隆有哪些美食還是屹立不搖吧！

TOP10-TOP3的打卡數都相近，所以MENU編輯就沒有特別排名，都是很推薦的基隆美食喔！

李鵠餅店

李鵠餅店為基隆的傳統伴手禮店，店面的裝潢還是維持復古簡樸的模樣。到這裡必須要來一盒招牌的鳳梨酥，用簡單的透明塑膠盒包著，價格始終維持佛心價$18，口感軟綿。還有綠豆沙餅、咖喱酥、草莓酥等糕餅可以購買喔！

▲（圖／美食客Meow提供)

金派甜點

二樓是「空白服飾」，販售許多古著與復古物品，踏上二樓才會是「金派甜點」甜點店。每日供應的甜點都不一定，最有名的就是千層系列蛋糕，芒果與千層皮交疊，搭配不甜膩的鮮奶油，口感豐富、一吃就上癮。

▲（圖／美食客比比提供)

圖們咖啡 TUMAN CAFÉ

圖們咖啡為海港旁彩色屋中唯一的一棟黑色建築，透過咖啡廳窗戶可以一覽正濱漁港風光。咖啡廳必備的蛋糕、飲料皆不少。其中店家最著名的是無水咖哩飯，利用特製咖哩醬汁熬煮，入味濃稠，來一盤咖哩飯搭配海岸風光時份愜意。

▲（圖／美食客Pearl Hsu提供)

閑閑咖啡

去年開幕就已經吸引了許多人前往拍照打卡，招牌甜點就是芒果布丁蛋糕捲，將新鮮的芒果與Q彈滑嫩的布丁放在蛋糕上，蛋糕口感綿密，挖開後下面還藏著芒果慕斯和百香果凍，口感豐富多層次，酸酸甜甜很特別！

▲（圖／美食客Jocelyn提供)

默默吃 MER CAFE’

店面風格以仿舊的木頭組成，老舊的元素與鋼筋混搭別有一番風格。店家以樓中樓的方式設計座位，二樓是全開放式的空間，夏天入座會稍微悶熱。默默吃主要提供早午餐，三明治、鬆餅、厚片，有多種主餐可以選擇，記得早點前往才不用候位喔！

▲（圖／美食客文提供)

天盛舖營養三明治 58號

廟口夜市必吃營養三明治！天盛舖的口味已飄香50年以上，是基隆經典的老味道。麵包皮裹粉後炸得酥脆，切開夾入大把沙拉醬、番茄、小黃瓜、魯蛋等配料，麵包香Q有嚼勁，口感層次豐富。

▲（圖／美食客Selina提供)

朱添鮮魚號

深夜臨時想吃宵夜就來這家！朱添鮮魚號開到凌晨四點，每天從港口運送最新鮮的漁獲到店銷售，價格會依據每天的進貨價格不一定，秤斤計算價格。新鮮的生魚片、壽司、丼飯全都有，吃得到新鮮！

▲（圖／美食客上官熙希提供)

第二名、第一名和後面的差距很大！快來猜看看TOP1是誰！

TOP2 / 活力站蒟蒻屋

店面空間非常大，但人潮也很多，記得先找位置再去點餐啊！除了有賣甜湯、剉冰外還有販售鹹食炸物，剉冰非常大碗，配料選擇很多，價格平實CP值很高。店內也有販售芒果牛奶冰，冰涼甜蜜的口感在大熱天裡超療癒的。

▲（圖／美食客小屁提供)

TOP1 / 連珍糕餅店

基隆無人不知，無人不曉的芋頭名店—連珍糕餅店，來玩一定要帶一盒回家！招牌芋泥球四顆一盒，每顆都捏得十分紮實，滋味復古綿密，因不添加防腐劑所以需要再2-3天內吃完！連珍雪露也是必買伴手禮，芋頭鮮奶凍、芋泥餡以及西米露三種餡料交織在一起，綿密又濃郁。

▲（圖／美食客強生隨便吃提供)

圖、文／MENU美食誌

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