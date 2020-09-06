Blackpink Jisoo全新MV只穿「絲巾」辣翻 　Jennie、泫雅早搭過！

記者王蓁蓁 / 綜合報導

韓國大勢女團Blackpink跟美國小天后賽琳娜戈梅茲（Selena Gomez）合作的新曲《IceCream》在歌曲釋出前，就引發廣大粉絲的熱烈討論，MV曝光後不論是歌曲還是造型都話題不斷，尤其是成員Jisoo以絲巾抹胸的火辣穿搭，露出性感鎖骨與肩線，更是讓粉絲們大讚「果然是門面擔當」、「Jisoo太辣了」。

▲Jisoo將Dior老花絲巾綁成抹胸上衣，搭配超短牛仔褲，超級惹火。（圖 / 翻攝 IG@sooyaaa__)

人間Dior Jisoo直接將Dior老花絲巾綁成抹胸，下半身則搭配超短牛仔褲，鎖骨、白皙的大長腿一覽無遺，復古又性感，不禁讓人讚嘆強大造型能力，手上再綁同樣出自Dior的絲巾，並戴上各式飾品點綴，完全符合MV中甜美夏日的氛圍。



▲Jisoo將Dior老花絲巾綁成抹胸，露出性感鎖骨與肩線。（圖 / 翻攝 IG@sooyaaa__)

▲Jisoo手上綁Dior 灰白斜紋絲巾作為吸睛亮點，NT$ 8000。（圖 / 翻攝 Dior 官網）

但其實「絲巾抹胸」早在去年人間香奈兒Jennie就已經搶先穿過了，以黑色的緊身高腰長褲搭紅色長版外套，更顯Jennie的成熟女人韻味，及肩的長髮中閃耀著Chanel 字母耳環，讓整體穿搭充滿亮點。



▲Jennie以香奈兒logo絲作為性感上衣穿搭。（圖 / 翻攝 IG@jennierubyjane)

泫雅在拍攝YSL唇膏與潮牌MLB大片中，也搶穿「絲巾抹胸」，上半身較豐滿的泫雅，除了展現鎖骨，更是撐起了抹胸露出纖細的腰身，同樣的熱褲卻是腳踩高跟鞋，不只修飾了身材曲線將比例，拉長，也讓焦點集中在火辣的大腿根部，不負她「性感小野馬」的稱號。



▲性感小野馬泫雅以倒三角方式穿YSL絲巾抹胸，搭性感高跟長靴，展現火辣好身材。（圖 / 翻攝 IG@hyunah_aa)

▲多樣化的使用絲巾做搭配，泫雅再穿紅色短靴增加亮點。（圖 / 翻攝 IG@hyunah_aa)



同樣是使用絲巾，國民初戀秀智是完全不同的溫婉路線，她將絲巾以披肩的方式綁在外套或襯衫外，點綴在簡單的穿搭上，隨意紮起的頭髮散落在兩頰，展現優雅的法式慵懶女人氣息。

▲秀智隨意地將絲巾綁在肩上，展現優雅的法式慵懶氣息。（圖 / 翻攝 IG@skuukzky)

除了綁在身上之外，絲巾也適合作為亮點配件，像擅長混搭的泫雅綁在脖子、又或者是Jisoo綁在頭上都是常見的復古穿搭方式，而歐陽娜娜直接將絲巾當作髮帶綁在馬尾上，則增添了一份清純的少女感。



▲擅長混搭配件的泫雅將香奈兒絲巾綁在脖子讓整體穿搭更搶眼。（圖 / 翻攝 IG@hyunah_aa)



▲Jisoo頭上的Dior老花絲巾復古又嬉皮，超有味道。（圖 / 翻攝 IG@sooyaaa__)



▲歐陽娜娜將LV老花絲巾直接綁上頭髮，穿搭簡單的白T，展露清純的少女感。（圖 / 翻攝 IG@nanaouyang)

▲Louis Vuitton 老花長絲巾，NT$7,550。（圖 / 翻攝 Louis Vuitton 官網）

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