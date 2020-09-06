fb ig video ETtoday search mobile

Blackpink Jisoo全新MV只穿「絲巾」辣翻 　Jennie、泫雅早搭過！

>

記者王蓁蓁 / 綜合報導

韓國大勢女團Blackpink跟美國小天后賽琳娜戈梅茲（Selena Gomez）合作的新曲《IceCream》在歌曲釋出前，就引發廣大粉絲的熱烈討論，MV曝光後不論是歌曲還是造型都話題不斷，尤其是成員Jisoo以絲巾抹胸的火辣穿搭，露出性感鎖骨與肩線，更是讓粉絲們大讚「果然是門面擔當」、「Jisoo太辣了」。

▲Blackpink Jisoo全新MV只穿「絲巾」辣翻 Jennie、泫雅早搭過！ 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲Jisoo將Dior老花絲巾綁成抹胸上衣，搭配超短牛仔褲，超級惹火。（圖 / 翻攝 IG@sooyaaa__)

人間Dior Jisoo直接將Dior老花絲巾綁成抹胸，下半身則搭配超短牛仔褲，鎖骨、白皙的大長腿一覽無遺，復古又性感，不禁讓人讚嘆強大造型能力，手上再綁同樣出自Dior的絲巾，並戴上各式飾品點綴，完全符合MV中甜美夏日的氛圍。

▲Blackpink Jisoo全新MV只穿「絲巾」辣翻 Jennie、泫雅早搭過！ 。（圖／記者王蓁蓁攝）
▲Jisoo將Dior老花絲巾綁成抹胸，露出性感鎖骨與肩線。（圖 / 翻攝 IG@sooyaaa__)

▲Blackpink Jisoo全新MV只穿「絲巾」辣翻 Jennie、泫雅早搭過！ 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲Jisoo手上綁Dior 灰白斜紋絲巾作為吸睛亮點，NT$ 8000。（圖 / 翻攝 Dior 官網）

但其實「絲巾抹胸」早在去年人間香奈兒Jennie就已經搶先穿過了，以黑色的緊身高腰長褲搭紅色長版外套，更顯Jennie的成熟女人韻味，及肩的長髮中閃耀著Chanel 字母耳環，讓整體穿搭充滿亮點。

▲Blackpink Jisoo全新MV只穿「絲巾」辣翻 Jennie、泫雅早搭過！ 。（圖／記者王蓁蓁攝）
▲Jennie以香奈兒logo絲作為性感上衣穿搭。（圖 / 翻攝 IG@jennierubyjane)

泫雅在拍攝YSL唇膏與潮牌MLB大片中，也搶穿「絲巾抹胸」，上半身較豐滿的泫雅，除了展現鎖骨，更是撐起了抹胸露出纖細的腰身，同樣的熱褲卻是腳踩高跟鞋，不只修飾了身材曲線將比例，拉長，也讓焦點集中在火辣的大腿根部，不負她「性感小野馬」的稱號。

▲Blackpink Jisoo全新MV只穿「絲巾」辣翻 Jennie、泫雅早搭過！ 。（圖／記者王蓁蓁攝）
▲性感小野馬泫雅以倒三角方式穿YSL絲巾抹胸，搭性感高跟長靴，展現火辣好身材。（圖 / 翻攝 IG@hyunah_aa)

▲Blackpink Jisoo全新MV只穿「絲巾」辣翻 Jennie、泫雅早搭過！ 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲多樣化的使用絲巾做搭配，泫雅再穿紅色短靴增加亮點。（圖 / 翻攝 IG@hyunah_aa)

同樣是使用絲巾，國民初戀秀智是完全不同的溫婉路線，她將絲巾以披肩的方式綁在外套或襯衫外，點綴在簡單的穿搭上，隨意紮起的頭髮散落在兩頰，展現優雅的法式慵懶女人氣息。

▲Blackpink Jisoo全新MV只穿「絲巾」辣翻 Jennie、泫雅早搭過！ 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲Blackpink Jisoo全新MV只穿「絲巾」辣翻 Jennie、泫雅早搭過！ 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲秀智隨意地將絲巾綁在肩上，展現優雅的法式慵懶氣息。（圖 / 翻攝 IG@skuukzky)

除了綁在身上之外，絲巾也適合作為亮點配件，像擅長混搭的泫雅綁在脖子、又或者是Jisoo綁在頭上都是常見的復古穿搭方式，而歐陽娜娜直接將絲巾當作髮帶綁在馬尾上，則增添了一份清純的少女感。

▲Blackpink Jisoo全新MV只穿「絲巾」辣翻 Jennie、泫雅早搭過！ 。（圖／記者王蓁蓁攝）
▲擅長混搭配件的泫雅將香奈兒絲巾綁在脖子讓整體穿搭更搶眼。（圖 / 翻攝 IG@hyunah_aa)

▲Blackpink Jisoo全新MV只穿「絲巾」辣翻 Jennie、泫雅早搭過！ 。（圖／記者王蓁蓁攝）
▲Jisoo頭上的Dior老花絲巾復古又嬉皮，超有味道。（圖 / 翻攝 IG@sooyaaa__)

▲Blackpink Jisoo全新MV只穿「絲巾」辣翻 Jennie、泫雅早搭過！ 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲Blackpink Jisoo全新MV只穿「絲巾」辣翻 Jennie、泫雅早搭過！ 。（圖／記者王蓁蓁攝）
▲歐陽娜娜將LV老花絲巾直接綁上頭髮，穿搭簡單的白T，展露清純的少女感。（圖 / 翻攝 IG@nanaouyang)

▲Blackpink Jisoo全新MV只穿「絲巾」辣翻 Jennie、泫雅早搭過！ 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲Louis Vuitton 老花長絲巾，NT$7,550。（圖 / 翻攝 Louis Vuitton 官網）

►5種野餐穿搭get！學韓國女星、潮人穿格紋與印花在草地拍美照

►IG瘋狂刷屏！Marine Serre的一彎新月　讓Blackpink、泫雅瘋狂搶穿

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

Blackpink, Jisoo, Jennie, 泫雅, 絲巾, 歐陽娜娜
fashion.net

熱門文章

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

ET Fashion

推薦閱讀

日本「唐吉訶德」正式登台落腳西門町！不必出國也能買爆

日本「唐吉訶德」正式登台落腳西門町！不必出國也能買爆

女神宋慧喬也穿ZARA！點點「爆乳」洋裝官網搶翻天

女神宋慧喬也穿ZARA！點點「爆乳」洋裝官網搶翻天

奧斯塔羅12星座一周運勢0907-0913　天秤拒絕不必要的飯局、摩羯另一半不誠實

奧斯塔羅12星座一周運勢0907-0913　天秤拒絕不必要的飯局、摩羯另一半不誠實

《天能》女主角真實身高超嚇人！古典臉孔「十頭身」宛如遺落仙女 江疏影比《三十而已》王漫妮會穿！襯衫、白T簡單搭出高級感 美樂蒂、布丁狗體內裝甜點？三麗鷗「半解剖公仔」讓你一窺角色構造 高圓圓與迪麗熱巴撞衫太精彩！「差12歲」都穿Jason Wu比美 靠「雙丸子頭」大逆齡！4種心機綁法　讓楊丞琳、太妍瞬間變少女　 5年足不出戶！藝術家全用「街景截圖」捕捉大自然　竟吸13萬人追蹤 美容師提點敷面膜千萬別做的6件事　第一點九成的人都做錯

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面