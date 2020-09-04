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高圓圓與迪麗熱巴撞衫太精彩！「差12歲」都穿Jason Wu比美

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▲▼ 高圓圓、迪麗熱巴 。（圖／翻攝自微博）

▲高圓圓與迪麗熱巴相差12歲撞衫。（圖／翻攝自微博）

記者鮑璿安／台北報導

女星高圓圓2014年與趙又廷結婚後，陸續將重心移至家中，近日罕見在直播中與粉絲互動，不光是40歲凍齡樣貌驚艷粉絲，並且身穿簡潔的白色襯衣亮相可謂仙氣爆棚，不過隨後卻發現撞衫高人氣女星迪麗熱巴，兩人整整相差12歲，火速引發討論。

▲▼ 高圓圓、迪麗熱巴 。（圖／翻攝自微博）

▲▼ 高圓圓、迪麗熱巴 。（圖／翻攝自微博）

▲▼ 高圓圓、迪麗熱巴 。（圖／翻攝自微博）

▲40歲女星高圓圓盡台灣媳婦職責，穿著台裔設計師吳季剛品牌Jason Wu襯衣。（圖／翻攝自微博）

高圓圓每每曝光就是話題焦點，此次為保養品牌登上直播平台帶貨，更驚喜換上了台裔設計師吳季剛（Jason Wu）品牌的白色襯衣，算是盡台灣媳婦職責，只見高圓圓一頭俏麗中長髮，衣著簡潔白色系迎合高圓圓白皙膚質，憑藉俐落剪裁與蓬鬆袖口打造女星氣場，且微微深V帶出纖瘦鎖骨線條，下身再以黑色高開衩裙裝收尾，即便40歲仍是逆齡，就連毫無修圖的生圖也讓粉絲大呼驚艷。

▲▼ 高圓圓、迪麗熱巴 。（圖／翻攝自微博）

▲▼ 高圓圓、迪麗熱巴 。（圖／翻攝自微博）

▲迪麗熱巴也巧合穿著同款上衣，以 Christian Louboutin透明紅底鞋收尾增添亮點。（圖／翻攝自微博）

就連人氣女星迪麗熱巴先前也曾以同款襯衣出席活動，上身效果十分雷同，不同之處僅是迪麗熱巴以白色褲裝做搭配，運用Alberta Ferretti腰帶區隔比例，最後穿上Christian Louboutin透明紅底鞋，讓整體造型更為簡潔。這回兩人相差12歲撞衫也引發網友熱議，大批粉絲認為高圓圓40歲凍齡依舊，「40歲太狂，沒輸就是贏了」、「高圓圓氣質絕了」。

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關鍵字：

迪麗熱巴, 高圓圓, 趙又廷, 撞衫, 女星, 造型, 吳季剛, Jason Wu
fashion.net

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