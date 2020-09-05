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靠「雙丸子頭」大逆齡！4種心機綁法　讓楊丞琳、太妍瞬間變少女　

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▲靠「雙丸子頭」大逆齡！4種心機綁法　讓楊丞琳、太妍瞬間變少女　 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲減齡必綁的超Q少女雙丸子包頭，包括人妻楊丞琳（右起）、人間芭比Lisa、太妍等早已綁起來了！（圖 / 翻攝IG＠taeyeon_ss、＠lalalalisa_m、＠rainie77）

記者王蓁蓁 / 綜合報導

近期討論度超高的減齡髮型不只是短髮、高馬尾等，還有超Q的少女雙丸子包頭，包括人妻楊丞琳、曾之喬以及韓國女星們早已綁起來了，尤其透過髮帶、髮飾就能簡單營造出各種不同的Style，露出的頸部線條，以及留在兩頰的細碎髮絲，還能get小臉，完全是減齡必綁的髮型。

雙丸子綁髮帶增加亮點

少女情懷總是詩？Jennie在前陣子的po文中，一臉煩惱的捧著雙頰，故意使用不同的顏色髮圈綁住雙丸子，成功營造俏皮的青春少女氛圍。

▲靠「雙丸子頭」大逆齡！4種心機綁法　讓楊丞琳、太妍瞬間變少女　 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲Jennie故意使用不同的顏色髮圈綁住雙丸子，營造俏皮的青春少女氛圍。（圖 / 翻攝IG＠jennierubyjane）


不同於Jennie全收乾淨，少女時代隊長太妍先用電燙棒上捲後，在髮際線留下細碎的髮絲，除了超減齡，同時還能營造小臉效果，雙丸子上的蝴蝶結髮帶則以前後不一樣的方式呈現，讓人覺得甜而不膩。

▲靠「雙丸子頭」大逆齡！4種心機綁法　讓楊丞琳、太妍瞬間變少女　 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲靠「雙丸子頭」大逆齡！4種心機綁法　讓楊丞琳、太妍瞬間變少女　 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲太妍先用電燙棒上捲，再以以前後不一樣的方式綁上蝴蝶結髮帶。（圖 / 翻攝IG＠taeyeon_ss）

清新的減齡雙丸子

人間芭比Lisa的頭髮較短，就以隨意紮起的方式，再配上亮眼的愛心髮夾，完全就是初戀女友的範本。

▲靠「雙丸子頭」大逆齡！4種心機綁法　讓楊丞琳、太妍瞬間變少女　 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲Lisa隨意紮起雙丸子再配上亮眼的愛心髮夾。（圖 / 翻攝IG＠lalalalisa_m）

前陣子以減齡短髮引起網上熱烈討論的楊丞琳，其實不是第一次利用髮型來回歸少女，可愛蓬鬆的雙丸子以及修飾臉型的微捲八字瀏海，實際上是36歲的人妻，卻超級青春可愛。

▲靠「雙丸子頭」大逆齡！4種心機綁法　讓楊丞琳、太妍瞬間變少女　 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲靠「雙丸子頭」大逆齡！4種心機綁法　讓楊丞琳、太妍瞬間變少女　 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲楊丞琳利用可愛蓬鬆的雙丸子，以及修飾臉型的微捲八字瀏海來回歸少女。（圖 / 翻攝IG＠rainie77）


雙丸子的化學效應

可鹽可甜的Lisa將吸睛的彩色髮絲綁進頭髮裡增加變化，再加上搶眼眼妝，跟黑色系穿搭，直接變身街頭hip-hop女孩。

▲靠「雙丸子頭」大逆齡！4種心機綁法　讓楊丞琳、太妍瞬間變少女　 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲靠「雙丸子頭」大逆齡！4種心機綁法　讓楊丞琳、太妍瞬間變少女　 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲吸睛的彩色髮絲綁進頭髮裡增加變化，再加上搶眼眼妝可鹽可甜的Lisa化身街頭hip-hop女孩。（圖 / 翻攝IG＠lalalalisa_m）

除了正常的雙丸子，「聊姐」曾之喬還留下了兩條細辮，搭上深咖啡的口紅，展現怪奇美的少女感，前陣子在社群上po出與老公辰亦儒以及小女孩的合照，雖然自稱舅媽，但逆齡的容貌完全就是小女孩的姐姐！

▲靠「雙丸子頭」大逆齡！4種心機綁法　讓楊丞琳、太妍瞬間變少女　 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲靠「雙丸子頭」大逆齡！4種心機綁法　讓楊丞琳、太妍瞬間變少女　 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲「聊姐」曾之喬除了正常的雙丸子還留下了兩條細辮，搭上深咖啡的口紅，展現怪奇美的少女感。（圖 / 翻攝IG ＠chiaochiaotzeng）

無辜清純耳下雙丸子

快要成為雙丸子代言人的楊丞琳，玩出超多雙丸子髮型樣式，以隨意鬆散的方式將丸子綁在耳下，成功營造少女的無辜感，從可愛教主升級成國民初戀。

▲靠「雙丸子頭」大逆齡！4種心機綁法　讓楊丞琳、太妍瞬間變少女　 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲雙丸子代言人的楊丞琳，隨意鬆散的方式將丸子綁在耳下，成功營造少女的無辜感。（圖 / 翻攝IG＠rainie77）

看不出已經31歲的太妍，也是逆齡代表，除了將丸子綁在耳下，還使用了可愛的紅色髮飾增加清純的女孩感，隨著瀏海散落在臉頰附近的髮絲，隨興慵懶。

▲靠「雙丸子頭」大逆齡！4種心機綁法　讓楊丞琳、太妍瞬間變少女　 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲逆齡代表的太妍，除了將丸子綁在耳下，還使用了可愛的紅色髮飾增加清純的女孩感（圖 / 翻攝IG＠taeyeon_ss）

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關鍵字：

楊丞琳, 曾之喬, 太妍, 雙丸子, Lisa
fashion.net

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