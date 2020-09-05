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台東人推薦的隱藏版餐廳！早中晚照著吃　避開人潮品嘗道地美味

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▲台東美食。（圖／女子學）

▲（圖／IG@chou___jenny）

說到台東美食，你會想到什麼？

相信，大部分的人一定都會選擇榕樹下米苔目、藍蜻蜓、明奎等一些在網路上知名的美食。這幾間也真的很好吃，不過總是大排長龍，想到需要花很多時間、體力在排隊，就令人打退堂鼓。事實上，台東還有非常多還沒爆紅，卻極好吃的店家，身為台東人的編輯，今天就來推薦給各位幾間台東隱藏版的美食！

早午餐
人x人

▲台東美食。（圖／女子學）

▲越是簡單的餐點，越能吃出老闆的功夫與用心。（圖／IG@chou___jenny）

這是間隱藏於寧靜巷弄的早午餐店，專賣貝果跟吐司，老闆原先在台北知名的「好丘」貝果店工作，之後決定回台東開間屬於自己的早餐店。店內空間偏小，裝潢以簡約的日系風為主，給人簡單舒服的感覺。

編輯最推薦「經典奶油吐司切片」，吐司不僅是店內招牌更是老闆手工製作，不同於其他店家的奶油吐司，人x人的奶油吐司，從外觀就能感受到用心，在烤到焦香色的吐司上，放一塊奶油，再加一片薄荷葉裝飾，最後淋上蜂蜜，單純的奶油吐司，卻呈現得很有層次，口感脆而不乾，奶油與蜂蜜的搭配，鹹與甜的味道綜合得也很完美。

▲台東美食。（圖／女子學）

▲店家每天都會準備不同口味的貝果，任君挑選。（圖／IG@chou___jenny）

此外，店內的貝果也是店內主打商品，有多種口味，例如大波起司貝果，口感吃起來很嚼勁，內部很鬆軟，起司很多，可以買幾個外帶回去吃，當隔天早餐也是很享受！

午餐
我們這一家牛肉麵館

▲台東美食。（圖／女子學）

▲牛肉湯與麻醬都是老闆與老闆娘的獨門配方。（圖／IG@chou___jenny）

這間麵店是許多學生放學後常光顧的地方，小小店面經常客滿。店內招牌「牛肉麵」，是由老闆娘用中藥包熬煮的牛肉湯，味濃卻不油膩，配上幾塊牛肉，是吃完會想念的味道，麵條還有拉麵跟陽春麵，可以依照自己的喜好選擇。

▲台東美食。（圖／女子學）

▲乾餛飩或乾拉麵，配上店家特製的辣椒調味，真的讚不絕口！（圖／IG@chou___jenny）

除了牛肉麵外，「乾餛飩」、「乾拉麵」以及「麻醬麵」都是本店的人氣選項。餛飩餡料是老闆的獨門配方，採用豬後腿肉，每日現包，小小一顆，味道鮮美不膩口。若擔心台東酷熱的天氣影響，不想吃很燙的湯麵，也可以試試看超人氣的乾拉麵及麻醬麵，用銅板價格滿足飢腸轆轆的胃。

晚餐
部落炭烤

▲台東美食。（圖／女子學）

▲別於一般碳烤店，部落炭烤有著許多不一樣的風味。（圖／IG@chou___jenny）

聽到部落炭烤，也許會覺得在山上，但其實這間店就位於台東市區，交通十分便利。鄰近海濱公園，下午看完海，就可以到這享用晚餐。不同於一般炭烤店，這間店還有熱炒，而必點的餐點有三樣，外脆內軟的「招牌松板豬」、新鮮多汁「烤中卷」及香氣逼人的「椒鹽芋頭酥」，再點個炒飯或炒麵，經濟又實惠，很適合與家人或朋友邊小酌邊品嘗美食。

飯後甜點
薄荷巴黎

▲台東美食。（圖／女子學）

▲香濃的巧克力與鬆餅結合，完全人間美味。（圖／IG@chou___jenny）

位於巷弄的薄荷巴黎，有著濃厚的文藝氣息，店內提供客人書籍閱讀，讓大家可以一邊吃點心一邊享受悠靜的午後時光。編輯認為店內最經典的餐點組合就是 「香蕉巧克力鬆餅＋鍋煮原味奶茶」 ，鬆餅的口感軟綿帶脆，鬆餅上還有香蕉與巧克力冰淇淋增添口感，簡單的點心，也感受的到老闆的用心。吃著微甜的香蕉巧克力鬆餅，搭上不膩口的的原味奶茶，不管是自己一人來訪，或是與朋友共度愉快的時光，都能感到非常幸福。

哩厚冰果室

▲台東美食。（圖／女子學）

▲冬瓜檸檬冰配上珍珠與蒟蒻，格外清爽！（圖／IG@chou___jenny）

「哩厚冰果室」位在台東榕樹下米苔目對面，週遭常常人來人往，即便在鬧區，店內卻給人一種寧靜悠閒的感覺，白色的牆壁配上木頭擺設，讓人吃個冰，心都療癒了。而編輯私心推薦本店 CP 值最高的冰品 「冬瓜檸檬冰沙＋珍珠 or 蒟蒻」，天然的冬瓜檸檬，沒有添加過多的色素，這純粹的口味就是童年的味道阿，現在像這樣簡簡單單的古早味冰品，真的是可遇不可求，若有機會來台東，真的可以品嘗看看。

台東就像寶藏一樣，先別一昧的追隨熱門餐廳，放慢腳步，細細品嘗這塊淨土每一個角落，只要用心體會，每個地方都會有意想不到的驚喜，若有機會到台東旅遊，除了可以試試看這幾間店外，也能自己去探索發現新美食。

延伸閱讀：

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※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 美食, 部落炭烤, 薄荷巴黎, 台東, 哩厚冰果室, 我們這一家牛肉麵館, 人X人
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