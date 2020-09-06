狂洗版IG的「小粉紅眼霜」爆殺3.9折！韓國紅回台灣　全臉、指緣都能用

▲高校女神維芳超萌電力都靠電眼修修全效發光眼霜。（圖／naturalbeautytw IG）



記者李薇／綜合報導

眼睛是靈魂之窗，人與人之間對看的第一眼，就是眼睛，因此一定要好好保養，如果老化出現細紋，也會讓整個人顯老，提早預防保養呵護非常重要，自然美旗下、與韓國合作的年輕品牌PS美美妍，推出「小粉紅」電眼修修發光全效眼霜，就像是小熨斗一樣，一抹撫平、預防細紋。

電眼修修發光全效眼霜由韓國研發的成分，如同乳液般的質地，不像是普通眼霜非常厚重，一抹輕爽滲入肌底，迅速就可以被眼周肌膚吸收，裡面不僅添加保濕成分，還有雙重植物萃取、蛋白質胜肽，可以增加肌膚彈力，重現澎潤緊緻。

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另外，裡面還有Specwhite美白成分，針對眼周肌膚的暗沉，達到提亮的效果，輔以乳酸菌提取物形成水份保濕膜，只需要薄薄塗一層，就可以一整晚作用於肌膚，隔天醒來立刻就有感，肌膚變得更加細嫩飽滿。

不只是添加了很多對眼周好的成分，電眼修修發光全效眼霜更是網美的最愛，很多人用過之後都大呼「實在太清爽」、「很有感，我已經囤貨好幾條」、「有PS電眼修修就不用美圖秀秀了」，打破眼妝專屬熟齡女的迷思，其實年輕女孩就需要保養眼周肌膚。

▲網美都超愛用，紛紛在IG洗版。（圖／naturalbeautytw IG）



PS美美妍電眼修修全效發光眼霜還有一項特點，就是質地不濃稠黏膩，全臉都能使用，好處多多，例如旅行時不用瓶瓶罐罐，帶一條就夠，平時放在包包裡隨身攜帶，偶爾肌膚不聽話，已經上了妝還看出乾燥脫皮，用這條眼霜輕輕沾取塗抹就能拯救，常常洗手、噴酒精，還可以隨時用它修護指緣，簡直萬用眼霜。

購物網站「Her和她」繼出PS美美妍電眼修修發光全效眼霜30ml兩入，原價2,560元、特價999元，實在太優惠，囤著從夏秋之際一直用到下一季，或是跟閨蜜一人一條，感情不但會越來越好，還可以一起變美，多好！

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