「平價版海洋拉娜」才299元！網友一用就是10條以上　還不快囤貨

記者李薇／綜合報導

如果要推薦一款隨身攜帶的萬用霜的話，《美妝公社》絕對是爆推理膚寶水的B5全面修復霜，不但從連到身都可以擦，而且無論男女、不分年紀，連嬰兒屁屁疹都可以拯救，簡直厲害到不行，有人甚至分享，一用就是超過10條的大量數字，「萬用膏」、「平價版海洋拉納」的稱號，果然不是浪得虛名。

▲理膚寶水B5全面修復霜受到很多人愛用。（圖／rimi_channel IG）



「我媽臉雷射後、我臉過敏、小孩紅屁股都擦這條，已經用去10條以上了」、「我家帶女兒出遠門都帶這條，精巧一條很方便，當面霜身體乳跟屁屁膏都行，非常萬用」、「混精華液擦臉，用掉好幾條了」，翻開社團的留言，發現上面幾乎都是一片好評，不用見證式廣告就完全攻心。

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理膚寶水的B5全面修復霜之所以可以封神，甚至被譽為是「平價版海洋拉娜」，真的是因為它有多種用途，因為成分單純，只有高濃度5%的維生素原B5、積雪草苷、微量元素、雪亞脂，不管是臉部過敏、醫美術後等敏感的狀態下可以使用，也有人拿來擦痘疤、傷痕，明顯感受淡化效果，一條多用相當徹底。

▲韓妞也是人手一條。（圖／raon_happiness IG）



不只是愛美的小姊姊必備，這B5全面修復霜更是媽媽界口碑好評的單品，像是寶寶的肌膚泛紅、敏感、尿布疹等等皮膚問題，都可以舒緩、隔離，同時也有滋潤的效果，另外，還有媽媽分享：「懷孕7個多月拿來擦肚皮，目前都沒有妊娠紋。」

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購物平台「Her和她」推出理膚寶水的B5全面修復霜40ml，原價450元、特價299元，還沒有用過可就太跟不上時代，趁著現在有特價趕快搶，行家看到這價格一定會直接囤貨，另外，「Her和她」還推出網友口碑爆棚明星品限時5折起，包含敏感肌也會愛的AVENE 雅漾 舒護活泉水、資生堂怡麗絲爾多效彈潤美肌乳T+等多樣網友熱議的明星商品，現在加入會員馬上送50元購物金，消費滿999元享免運優惠，若結帳滿1999元還現折99元！