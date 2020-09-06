奧斯塔羅12星座一周運勢0907-0913　天秤拒絕不必要的飯局、摩羯另一半不誠實

20200907-0913奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：處女座事業運最旺！自信心相當的強烈，讓自己做得相當得心應手，也因為強烈的自信心勝任了工作，讓你在對於目前的工作環境感到相當的喜愛。

TOP2：巨蟹座愛情運最旺！雙方對於目前的感情都感到相當大的滿足，也因為信任給予了充分的空間，讓彼此都相當輕鬆喜悅的談著這段感情。

TOP3：獅子座金錢運最旺！正財運優於偏財運，奧斯建議多著重在本業上有望獲得不錯的金錢回報。

本周需注意星座

1.射手座事業運需要留意：關起了和同事溝通的橋梁，選擇讓自己埋著頭做事，導致狀況不佳。奧斯建議下周遇到工作上的問題要多和周遭同事求援會比較好。

2.天秤座愛情運需要留意：相處模式出現了點問題，而這樣的問題漸漸浮現，奧斯會建議下周在面對情感中的問題時，盡量心平氣和地面對會比較好。

3.雙子座金錢運需要留意：財運較不慎理想，要多避免多餘的支出及物質慾望囉。

牡羊座



開運顏色：黃色

幸運數字：15

整體運勢★★★★

牡羊朋友在下周將更加滿意目前生活，過往的努力也在下周逐漸獲得回報，勞累及忙碌的狀況也將獲得改善。

愛情運勢★★★★

雙方在感情中的互動增加，讓這段感情溫度提升許多，也因為如此雙方都更加願意未來這段關係努力。

事業（學業）運勢★★★★

下周在學事業方面，也顯得游刃有餘，面對許多工作都能夠妥善處理，也因為如此動起了想在自我成長的念頭，將會是挺上進的週期，好好把握囉。

金錢運勢★★★★

正財運優於偏財運的狀況之下，奧斯建議你多著重在本業上。

金牛座



開運顏色：橘色

幸運數字：36

整體運勢★★★★

金牛朋友顯得積極上進許多，而這樣的上進及積極卻不像是在怠惰中改變，反而像是在精益求精的感覺，面對許多事情與事物下周有更多自我的看法。

愛情運勢★★★★

雙方在目前的感情中都感到穩定踏實許多，面對問題與爭執雙方也相當積極的願意處理，而這樣積極正向的態度也讓雙方感情在下周更進一步。

事業（學業）運勢★★★★

對於目前的學事業，更加的投入與認真，也不斷地尋找機會在目前的工作當中有往上爬升的機會，將會是積極向上的一周。

金錢運勢★★★★

正財運優於偏財運，專業努力受到職場主管的肯定，有望得到許多的金錢回報。

雙子座



開運顏色：紅色

幸運數字：96

整體運勢★★★

雙子朋友下周注意物質欲望比重較大，過度追求物質層面，所以奧斯要建議過往的自制能力要再拿出來，適時地調整自己狀態會比較好。

愛情運勢★★★

感情中的某一方一昧地想到以後而忘了目前的現實狀況，要多加留意。奧斯老師會建議著墨現況會比空想未來更重要。

事業（學業）運勢★★

顯得忙碌許多，但自己卻不以為意甚至樂在其中，而導致有工作狂的或是過度重視工作的狀況產生，要留意以免逼出了些壓力喔。

金錢運勢★★

財運較不慎理想，要多避免多餘的支出及物質慾望囉。

巨蟹座



開運顏色：天空藍

幸運數字：85

整體運勢★★★★

巨蟹座的朋友下周的生活中將充滿了喜悅與滿足，或許是成功合作帶來的喜悅，都讓你下周心情愉悅不少，對於周遭環境也適應不少。

愛情運勢★★★★★

雙方對於目前的感情都感到相當大的滿足，也因為信任給予了充分的空間，讓彼此都相當輕鬆喜悅的談著這段感情。

事業（學業）運勢★★★★

獲得不少同事間的幫助，讓自己在工作上能夠有不錯進展也有望完成手邊的工作，對於工作的掌握度也提升許多。

金錢運勢★★★★

財運相當良好的一周，可多注意親朋友好之間為你帶來的投資訊息喔。

獅子座



開運顏色：橄欖綠

幸運數字：43

整體運勢★★★★★

獅子朋友下周收穫漸升，多半來自過去自我努力的付出與耕耘，因此若是過往埋首努力的朋友，下周有望開始獲得回報讓你內心備感安心不少。

愛情運勢★★★★

成熟穩定的戀情狀態，讓雙方對於未來都感到踏實不少，有伴的朋友奧斯建議下周可要好好享受難得可貴的甜蜜時間。



事業（學業）運勢★★★★★

下周逐漸地收穫，也讓你更願意投入在目前的工作當中，業務性質的朋友，多努力些，下周有機會拿到還不錯的單唷。

金錢運勢★★★★★

正財運優於偏財運，奧斯建議多著重在本業上有望獲得不錯的金錢回報唷。

處女座



開運顏色：灰色

幸運數字：02

整體運勢★★★★

處女座的朋友下周對於自我的自信提升許多，讓自己對於面對目前周遭的人事物都有相當大的信心能夠處理得當，讓自己感到安心不少。

愛情運勢★★★★

感情將有更進一步的發展，雙方信任感在下周也提高許多，如果在是剛在一起的情侶方面，下周彼此的感情也將進展的非常快速且穩定。

事業（學業）運勢★★★★★

自信心相當的強烈，讓自己做得相當得心應手，也因為強烈的自信心勝任了工作，讓你在對於目前的工作環境感到相當的喜愛。

金錢運勢★★★

正偏財運都相當良好的一周，可留意親朋好友帶來的投資訊息，或許有機會得到還不錯的金錢回報。

天秤座

開運顏色：綠色

幸運數字：87

整體運勢★★

天秤朋友突然變得優柔寡斷了起來，自信與動力也些微的消退，而這樣的狀況也讓下周的自己面臨了一些挑戰與阻礙，奧斯老師建議避免無謂思考影響自己。

愛情運勢★★★

相處模式出現了點問題，而這樣的問題漸漸浮現，奧斯會建議下周在面對情感中的問題時，盡量心平氣和地面對會比較好。

事業（學業）運勢★★★

做起事來顯得不是這麼的順利，讓自己感到灰心，所以下周在面臨問題時可以多加嘗試其他的方法，可別讓自己在同樣的狀況裡打繞太久。

金錢運勢★★★

下周金錢的支出多來自於聚會或是約會，所以盡量多避免出席一些不必要的場合，讓荷包少失點血。

天蠍座



開運顏色：深藍色

幸運數字：96

整體運勢★★★

天蠍朋友面對事情多了點不確定感，奧斯建議在做事情或決定時，要再謹慎考慮一些，避免莽撞行事的狀況，以免導致後續狀況失控或影響深遠。

愛情運勢★★

另一半存在的溝通問題下周將重蹈覆轍，建議下周若再有爭執發生，必須要多花點心思好好解決，不要有讓時間帶過的想法。

事業（學業）運勢★★★

在學事業方面，計畫受到阻礙的狀況則更加的明顯，或許是規劃已久的事情在下周正要付諸行動時卻意外被打斷，需要多加注意。

金錢運勢★★

正偏財運一般，不太有進財的機會，也要多避免小賭或是試試手氣的事情，以免有破財的可能。

射手座



開運顏色：紫色

幸運數字：22

整體運勢★★★

射手朋友下周很多事情也都必須要親力親為的去做，但卻因為對自己沒有太多的自信，以致接踵而來的雜事讓自己顯得有點喘不過氣。

愛情運勢★★★

在感情世界中堆起了保護層，將自己與另一半隔絕開來，大多原因是因為自我安全感的不足，而影響感情發展及雙方的情感信任。

事業（學業）運勢★★

關起了和同事溝通的橋梁，選擇讓自己埋著頭做事，導致狀況不佳。奧斯建議下周遇到工作上的問題要多和周遭同事求援會比較好。

金錢運勢★★

下周偏財運運勢不佳，多注意投資上的風險，也要注意自己的花費是否正確。

摩羯座



開運顏色：亮綠色

幸運數字：45

整體運勢★★★★

摩羯朋友對於現況的不滿足，所以逼策自己不斷的找機會去突破，會是行動力相當良好的一周，奧斯提醒要好好把握。

愛情運勢★★★

感情方面不盡理想，要多注意另一半的行蹤，或許有那麼點不誠實的狀況存在，雖不致分手，但卻有爭執的徵兆存在要多注意。

事業（學業）運勢★★

顯得積極許多，但卻有為達成功選擇不擇手段的方式進行，奧斯提醒下周做事要腳踏實地，穩扎穩打會比較好。



金錢運勢★★

正偏財運都不慎理想，要多注意金錢流向，有受到欺騙的隱憂。

水瓶座

開運顏色：白色

幸運數字：98

整體運勢★★

水瓶座朋友下周將是個休息停頓的一周，長久以來的忙碌與壓力在下周不堪負荷也讓你顯得備感無力及失落感，奧斯建議下周適時的休息轉換一下心靈。

愛情運勢★★★

長久感情中的問題在下周浮現，讓雙方都對愛情感到無力，會是個需要調整雙方的相處模式時期。

事業（學業）運勢★★★

對於目前事業感覺不再向以往的熱情，下周在面對目前的工作與學業都將感到些許的無奈，會有想異動的想法出現。

金錢運勢★★

正偏財運不佳的一周，要避免支出不必要的花費，並且做好理財，以免有經濟壓力的產生。

雙魚座

開運顏色：藍色

幸運數字：01

整體運勢★★★★

雙魚朋友自己設立的目標又更接近了一些，自身創造力與信心在下周提高許多，遇到問題或是處理事情時，都能夠妥善處理及解決。



愛情運勢★★★★

彼此對於情感的付出及努力都相當用心，面對目前的感情雙方也有極高的共識，內心也感到非常滿足，更願意投入目前這段感情中。

事業（學業）運勢★★★

對於工作及學業上多點無趣的感覺，面對目前的環境感覺到煩躁，另外奧斯提醒下周多注意同事之間相處，可能會有些流言八卦出現。

金錢運勢★★★★

財運良好，但正財大於偏財，奧斯建議好好把握目前的本業。

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