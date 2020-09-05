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樂高和LEVI'S、Adidas強強聯手！在牛仔外套上拼圖案　鞋盒就是巨大積木

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編輯／Emily　圖／翻攝自promobricks.de、YouTube@LEGO

樂高（LEGO）先前才跨界與IKEA合作，推出「BYGGLEK」積木收納櫃，現在又釋出新消息，宣布將和LEVI'S、Adidas兩大品牌強強聯手，推出一系列聯名商品，預告短片才剛出，就已經引起網路熱議，究竟樂高元素會怎麼與服裝、球鞋結合，讓人期待不已。

LEGO X LEVI'S

樂高官方只發布要與丹寧品牌LEVI'S合作，目前還沒透露任何商品訊息，不過根據德國promobricks釋出的諜照，可以搶先一窺聯名系列。LEVI'S具代表性的牛仔外套鈕扣換成鮮豔顏色，胸上多了兩塊6×6的黃色積木底板，可以搭配LEGO Dots小積木零件包使用，利用方形、圓形…多種小積木，自行在上面拼出圖案。

▲樂高聯名LEVI`S。（圖／翻攝自promobricks.de）

▲樂高聯名LEVI`S。（圖／翻攝自promobricks.de）

其他品項還有黃色毛帽、深藍色板帽以及黑色腰包，加入亮色點綴很符合樂高的調性，上面同樣都有一塊6×6的積木底板，可以發揮創意拼出獨一無二的圖案，目前這幾樣商品只是一小部分，更多商品還要等待後續消息。

▲樂高聯名LEVI`S。（圖／翻攝自promobricks.de）

▲樂高聯名LEVI`S。（圖／翻攝自promobricks.de）

▲樂高聯名LEVI`S。（圖／翻攝自promobricks.de）

▲樂高聯名LEVI`S。（圖／翻攝自promobricks.de）

LEGO X Adidas Originals

樂高與Adidas Originals的聯名系列屬於他們的「A-ZX」企劃之一，從預告影片中可以看到愛迪達藍色鞋盒變成一塊巨大積木，接著跑出融入樂高元素的球鞋，鞋舌部分有搶眼的樂高LOGO，鞋帶前面還裝了一塊迷你積木當裝飾，實在是太可愛了，看完讓人更加期待。

▲樂高聯名LEVI`S。（圖／翻攝自promobricks.de）

不同品牌聯名總是更具吸引力，潮流品牌A BATHING APE最近就第三度聯手街頭品牌Anti Social Social Club推出服飾系列，這次的聯名將Anti Social Social Club的文字LOGO上面加了日文字做變化，並與A BATHING APE招牌迷彩結合，配色使用粉紅、藍、綠等鮮豔色，穿起來搶眼又有型。這系列9月5日會在日本BAPE原宿店和線上商店發售。

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關鍵字：

LEVI’S, LEGO, 樂高, 聯名, adidas
fashion.net

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