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誠品「書寫超試」自組LAMY鋼筆、填裝墨水超好玩　簡直文具控天堂！

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▲誠品「Supertry書寫超試」大展9／4盛大展開，現場體驗活動「LAMY自組鋼筆」、「墨水自由裝填」、「我集墨集墨就好」超好玩！（影／記者王則絲攝）

記者王則絲／台北報導

誠品「Supertry書寫超試」大展今（9／4）於台北信義店正式展開，除了展出100種鋼筆款式、400種新奇墨水、兩百種以上的紙品，還有誠品與日本火熱文具品牌「九ポ堂」首次跨海合作的眾多限定聯名商品，展覽期間（9／4～9／21）更設有多項好玩的活動，包括「LAMY自組鋼筆」、「墨水自由裝填」、「我集墨集墨就好」⋯⋯等手作體驗，開展當日上午開放入場便湧進眾多人潮，文具控們絕不能錯過本次誠品所打造的書寫天堂！

▲誠品Suprertry。（圖／品牌提供）

▲「100種筆的基因學」。（圖／品牌提供）

喜歡文具的朋友們，對於「書寫工具」上大概都有著自己的偏執，尤其是對於「鋼筆」有所研究的人更不在少數，本次誠品「Supertry書寫超試」特別設立了「100種筆的基因學」專區，精選從百元到數千元不同位階的鋼筆款式，展示於展區中提供民眾自由試寫，一旁還有詳細的品牌介紹、款式特性，協助大家找到最適合自己的筆款。

▲誠品「書寫超試」大展。（圖／記者王則絲攝）

▲誠品「書寫超試」大展。（圖／記者王則絲攝）

▲現場提供超過400種墨水，其中也包含許多特殊款式。（圖／記者王則絲攝）

在書寫上筆、紙、墨缺一不可，三者同樣講究才能達到書寫的最高境界，看完了百種筆款，後頭還有超過兩百種紙品、400種墨水選擇，其中也包括了隱形墨水、香味墨水和亮片墨水等平常少見的特殊款式。

▲誠品「書寫超試」大展。（圖／記者王則絲攝）

來到文具控們最喜歡的手作體驗部分，首先不能錯過的絕對是經典鋼筆品牌LAMY首次在台灣推出的「鋼筆自組」活動，現場有提供前端筆頭、筆桿、筆蓋零件非常多色彩選擇，民眾可以自由隨意拼裝，最後挑選墨水與筆袋，體驗親自製作一款專屬的鋼筆，非常具有紀念價值。

▲誠品「書寫超試」大展。（圖／記者王則絲攝）

▲台灣首次LAMY「自組鋼筆」活動，售價NT＄1,200。（圖／記者王則絲攝）

在Supertry書寫超試展中購買2隻以上日本百年製墨大廠吳竹的「空心筆」，即可免費參加「墨水自由裝填」活動，買幾支就能裝幾次，體驗親手將棉芯浸滿墨水、並裝進筆管中的手感。另外還有販售「自調墨水組」，組合包中內含5種基本色調墨水，能夠調配出意想不到的色彩，並隨附兩隻空心筆，售價為NT＄1,080。

▲誠品「書寫超試」大展。（圖／記者王則絲攝）

▲誠品「書寫超試」大展。（圖／記者王則絲攝）

▲購買吳竹空心筆就能體驗「墨水裝填」。（圖／記者王則絲攝）

最後，針對熱愛「墨水」的朋友們，誠品Supertry書寫超試大展推出「我集墨集墨就好」系列活動，展覽期間購買「集墨組」（售價NT＄499），即可憑可愛的提袋不限次數免費參與不同主題的試色活動，收集各種不同特色的墨水，打造自己的墨水資料庫，期間分為六大主題：台灣最美風景、奇行種現身、NAGASAWA神戶浪漫、東瀛本色、寫樂百變魔術師、穿梭INKYWAY。

▲誠品Supertry。（圖／記者王則絲攝）

▲誠品「書寫超試」大展。（圖／記者王則絲攝）

▲9/4～9/6主題為「台灣最美風景」，其中以台北捷運線路為主題的墨水色彩相當有趣。（圖／記者王則絲攝）

▲誠品Suprertry。（圖／品牌提供）

▲誠品Suprertry。（圖／品牌提供）

▲誠品 X 九ポ堂 首次跨海合作推出眾多展場限定商品。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

誠品, 信義誠品, Supertry, 書寫超試, 文具, 文具控, 鋼筆, 墨水, LAMY, 自組鋼筆, 吳竹, 集墨, 九ポ堂, 日本
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