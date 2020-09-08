狂粉團購500包！涼感衛生棉「好用到期待姨媽來」　每包才41元超殺

記者李薇／綜合報導

網路上有很多團購好物，除了餅乾、糖果，連「衛生棉」都可以團購，其中「愛康衛生棉」因為用起來涼感舒適，受到很多女性歡迎，日前有人在《美妝公社》分享團購戰績，跟同事好友一次買了122包，來了3大箱，場面像是批發商，相當壯觀，想不到這還不是最狂，有人分享一次購買500包，實在驚人。

▲網友團購愛康衛生棉，總共122包相當壯觀。（圖／美妝公社）



一位網友日前在社團分享，自從借過同事的愛康衛生棉之後，「簡直是天堂的舒爽，好用到每一次期待姨媽來」，因此一群人就決定團購，直接買到122包，貨運來了3大箱，該網友把畫面PO上網路，立刻引起討論，還有人透露曾經訂過500多包，簡直變「衛生棉大王」。

▲滿滿的愛康衛生棉。（圖／美妝公社）



翻開網友的評價，可以發現團購的數量沒有最瘋狂、只有更瘋狂，「之前團了一次319包，到貨時大家都傻眼了」、「真的像網友留言回不去了」、「好用，每ㄧ次買一年的量，都200包起跳」、「涼涼的超舒服，而且很服貼沒有存在感，重點不悶」。

▲500多包的愛康衛生棉一字排開。（圖／美妝公社）



生理期來時，很容易有悶熱、異味的困擾，愛康的衛生棉之所以會引發搶購潮，關鍵就是它有涼感芯片，使用起來清新舒爽，就像是開冷氣一樣，不會感受到悶熱不適，加上帶點中藥的香氣，有助於緩解異味，而且薄薄一片存在感很低，難怪讓人用過就愛上。

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