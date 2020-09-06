四季常備款「老帽」搭這3樣單品超適合　造型感瞬間Up

文、圖／Dappei

老帽是經典不敗的單品，除了相當百搭，也能讓整體造型感瞬間提升許多，大家印象中的老帽大都是運用在街頭風，但其實老帽也能打造其他風格，本篇搭編就跟搭黨分享 3 種搭配，一起用老帽穿出新造型！

＃西裝褲

（圖片來源：1、2）

白色 T 恤配深色西裝寬褲，鞋款可選擇球鞋或帆布鞋，再戴上與西裝褲同色系的老帽，時尚感瞬間升級。這樣的搭配休閒簡約但不隨便，白色系乾淨俐落，充滿夏日氣息，西裝褲看起來知性有魅力。

＃吊帶單品

（圖片來源：1、2）

吊帶單品本身就很百搭，再搭上老帽就更加分了，深色牛仔吊帶褲內搭背心，或是短袖 T 恤搭配丹寧吊帶洋裝，再加上同色系老帽；倘若服裝是素色且色調單一，那老帽就可以選擇上面有文字或印花，讓整體穿搭有亮點。

＃裙裝

（圖片來源：1、2）

短袖的白色洋裝搭配搶眼的紅色老帽，腳踩海軍藍的 Vans ，用色豐富，看起來活潑清爽；短袖的軍綠色雙排扣洋裝，腰際綁帶突顯腰身，再穿上及膝長靴，視覺秒變 180 公分，配上老帽，帥氣性感兩者兼具

Dappei 結語：

老帽不再是工裝或 Boyish style 專屬，試著搭配其他風格，讓你的穿搭變得更獨特，快利用老帽打造屬於你自己的風格吧！

文字編輯：Berlin

老帽造型總是一成不變？「髮型」才是重點，搭配上辮髮為你的慵懶增添獨特性

學會了嗎？隨手抓一頂就出門，「老帽」也可以戴出的帥氣優雅感



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