小資女必收款！萬用「小白鞋」穿搭攻略一次給你

文、圖／Dappei

小白鞋實在是非常實穿的單品，多種場合都能輕鬆穿出自己的個性、什麼風格都能駕馭，最重要的是舒適好走，不會太搶穿搭風頭卻又能為造型增加完整性，是很多女孩鞋櫃裡必收款呢！

聚會

與閨蜜出去當然要一起可愛！同款吊帶裙、吊帶褲是非常好的選擇，是個除了俏皮之外也很容易買到同款的單品，也可以穿上顯色長襪來增加穿著亮點，正好小白鞋除了不搶風采外，也能更凸顯腳上襪子的特別之處。

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約會

不管是走甜美風還是知性風格的女孩，一雙小白鞋都能滿足妳穿搭的需求。一件寬大的上衣、高腰長裙，配上小白鞋就能輕鬆打造甜美淑女約會 Look ；知性風格的女孩可以穿上造型上衣，不管是荷葉邊、公主袖、泡泡袖或是小露性感的一字領都行，配上牛仔褲與小白鞋，知性優雅風格讓妳能便利的與另一伴一起走跳。

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上班

當然這只適用公司沒有規定服裝的女孩，雖然小白鞋印象上是休閒鞋款，不過搭上西裝外套正好能中和冷冰冰的僵硬感，也不會讓人感到很不專業，而且小白鞋也比高跟鞋更方便趕公車、擠捷運，穿膩高跟鞋的妳一定要備一雙。

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出門踏青

舒適好走、方便活動是出門踏青很重要的條件，正好小白鞋能包辦這兩項，而且因為是素色所以非常好搭，妳可以選擇寬鬆的上衣與短褲，色系簡單，極簡運動風一秒到手，或是你可以把亮色上衣紮進小短褲，活潑亮眼風格小白鞋也能 Hold 得住。

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Dappei 結語：

從約會到踏青，一雙小白鞋便能讓妳舒適的應對任何場合，簡單有型又百搭，從甜美風、都會風到知性風都能一網打盡。另外，素色的它還能凸顯腳環、腳鍊或襪子的獨特性，因此喜歡在腳上有精緻細節的女孩絕對不能錯過。

文字編輯：Ariel

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