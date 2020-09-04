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鑲鑽愛心像瀑布流洩而下　FRED項鍊甜出汁

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▲去年底進駐台北101購物中心的FRED，首次在台舉辦頂級珠寶展。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

隸屬LVMH集團的法國珠寶品牌FRED（斐登），去年底進軍台灣市場，於台北101購物中心開設品牌旗艦店，近日舉辦在台首場頂級珠寶展，呈現標誌性的Force 10、Chance Infinie系列，以及首度在亞洲曝光的Blanche、Cœurs En Cascade系列等逾50件作品，以1587萬身價登全場最高價之作是鑲鑽愛心由小至大流瀉而下的Cœurs En Cascade項鍊，編織出如華美蕾絲般的效果。

▲▼ FRED 。（圖／公關照）

▲模特兒展示此次來台最高價的Cœurs En Cascade系列鑽石項鍊15,870,600元，耳環2,833,500元。（圖／Fred提供，以下同）

▲▼ FRED 。（圖／公關照）
▲FRED首度來台亮相的Blanche系列鑽石項鍊，2,749,300元。

另一款亞洲首次亮相為Blanche系列鑽石項鍊與耳環，大小不一的美鑽以高低層次方式排列，閃耀迷人火光；除了擅長捕捉光之美，FRED最大特色是與海洋的緊密連結，標誌性作品Force 10結合航海帆船運動中的纜繩與錨鍊扣兩項元素，除了日常佩戴款式，亦推出華麗版的Multirows三排式黃K金項鍊，金屬看似剛硬，其實佩戴起來極為柔軟服貼。

▲▼ FRED 。（圖／公關照）▲▼ FRED 。（圖／公關照）

▲經典Force 10 Multirows系列黃金鑲鑽項鍊（左）2,058,300元，Chance Infinie Celebration系列鑽石手環628,500元。

▲▼ FRED 。（圖／公關照）▲▼ FRED 。（圖／公關照）
▲Pain de Sucre鑲嵌坦桑石與海藍寶石項鍊（左）3,476,100元，Belles Rives鑲嵌鑽石與紅紋石、石英和紫水晶項鍊2,439,900元。

對於海洋的嚮往，也反映FRED對於彩色寶石的偏好，特別鍾愛使用甜麵包山形切割的彩色寶石，此次展出Pain de Sucre系列項鍊即鑲嵌坦桑石與海水藍寶石；而粉色調的Belles Rives系列珠寶，則演繹經過海水打磨的鵝卵石，因此選用不同切割、形體的紅紋石、粉紅石英、紫水晶與鑽石，創造如在陽光下閃閃發亮的不規則石頭，顯得活潑生動。

▲▼ FRED 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴建築感的FRED Une Ile d’Or三排式手環，368,700元。

在FRED作品中亦可感受強烈的建築線條，例如18K金打造的Une Ile d’or系列展現多層次堆砌線條，即使未鑲一顆鑽石，也能隨著光影投射而閃閃發亮，品牌同時推出半鑲鑽或全鑲鑽版本提供多元選擇。法國珠寶世家Chaumet今年也以建築為主題，推出Perspectives de Chaumet築藝萬象系列，將地平線美景、迷宮幾何線條應用於其中。

▲▼ Chaumet 。（圖／公關照）

▲Chaumet受迷宮幾何線條啟發的 Labyrinthe 18K白金緬甸藍寶石耳環，約 20,000,000元。

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關鍵字：

FRED, Chaumet
fashion.net

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