衣服穿自己身上悲劇、減肥永遠做不到！你一定遇過的女孩日常IG插畫

編輯／Emily 圖／翻攝自IG@bloome_comics

女孩生活中有許多小事聊起來很有共鳴，像是美美的衣服穿在自己身上總是不如預期，或是說要減肥但從來沒做到，還有跟朋友、男友的互動情況，幾乎每個女生都有過類似經驗，IG插畫家@bloome_comics就把這些女孩日常畫成小漫畫，讓人看了超想大喊：「我也是！」。

#美美的東西在自己身上總是不如預期。

買了性感的貼身洋裝，想要像模特兒一樣辣一波，卻發現讓全身的贅肉原形畢露。

在 Instagram 查看這則貼文 BLOOME SPACE GRLS PWR（@bloome_comics）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 30 日 下午 1:20 張貼

看到別人戴多個戒指很漂亮，換到自己手上卻只變成肥短甜不辣。

在 Instagram 查看這則貼文 BLOOME SPACE GRLS PWR（@bloome_comics）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 29 日 上午 12:35 張貼

#減肥永遠是明天的事

減肥是女生們嘴上永遠掛著的事，但要真的做到非常困難，特別是肚子小腹真的很難瘦，反正平躺時看不到，就對它視而不見繼續吃零食吧！

在 Instagram 查看這則貼文 BLOOME SPACE GRLS PWR（@bloome_comics）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 6 日 上午 9:09 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 BLOOME SPACE GRLS PWR（@bloome_comics）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 1 日 下午 3:08 張貼

#與閨蜜的真實互動

在網路上分享照片或見不熟的人，總是盛裝打扮、光鮮亮麗，但在最好的閨蜜面前，才敢不顧形象耍醜、搞怪，露出最真實的一面。

在 Instagram 查看這則貼文 BLOOME SPACE GRLS PWR（@bloome_comics）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 11 日 下午 1:25 張貼

世界上最慢的動物有樹獺、蝸牛、烏龜，還有一個叫做「你的閨蜜」，女孩們一定有某個朋友在你看到這張圖時超想標註他，每次在要見面時打給他，才說「快到了」、「我要出門了」。

在 Instagram 查看這則貼文 BLOOME SPACE GRLS PWR（@bloome_comics）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 28 日 下午 8:29 張貼

#別人的男友不會讓人失望

不管是聽別人講或看網路分享，別人的男友總是不會讓人失望，各種貼心舉動讓人超羨慕，自己的男友怎麼老是傷自己的心。

在 Instagram 查看這則貼文 BLOOME SPACE GRLS PWR（@bloome_comics）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 4 日 上午 3:55 張貼

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