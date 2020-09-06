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粉紅香檳色的Dior氣墊粉餅美炸！聖誕節即將上線快準備好荷包

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記者李薇／台北報導　圖／loveforskincare IG、angelnaked1 IG

彩妝界總是有很多限定系列，每次推出的包裝都美到不行，絕對要買起來收藏，《ET FASHION》就整理最近在網路上亮相的幾款單品，有些是年末聖誕節的系列，有些現在就可以買到，一定要記住可以入手的時辰，以免錯過了最美的單品。

1.Dior 玫瑰香檳色氣墊粉餅

▲DIor,資生堂,LANCOME,蘭蔻,氣墊粉餅,打亮餅,粉餅,彩妝。（圖／IG）

這款在國外IG搶先亮相的單品圖，是即將在年末登場的聖誕限量系列，這次把霧黑藍款的迪奧超完美柔霧光氣墊粉餅，換上淡淡粉紅的玫瑰香檳色澤，完全美到不行，拿在手上簡直就是藝術品，皮革的設計非常有質感，搭配上銀色的LOGO，絕對是年末必買底妝。

2.LANCOME 鑽石彩虹玫瑰打亮餅

▲DIor,資生堂,LANCOME,蘭蔻,氣墊粉餅,打亮餅,粉餅,彩妝。（圖／IG）

蘭蔻在聖誕節也要推出限定的單品，這次同樣以華麗的設計，展現出夢幻繽紛的佳節氣氛，這次打亮盤更是一定要買的設計，繽紛的鑽石質感玫瑰切面，細緻的銀白色打亮餅展現出優雅又華麗的妝感，連唇膏也是換上同樣的銀色彩虹閃粉。

3.資生堂 心機彩妝美少女戰士粉餅

與《美少女戰士》聯名，資生堂將旗下最熱賣的心機星魅輕羽粉餅，換上繽紛的粉紅紫色包裝，搭配美戰的英文設計，還有眾多的星星壓印，看起來更加華麗繽紛，不但是美戰迷必收的粉盒，美妝控也是絕對要買來收藏。

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關鍵字：

DIor, 資生堂, LANCOME, 蘭蔻, 氣墊粉餅, 打亮餅, 粉餅, 彩妝
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