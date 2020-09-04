郭書瑤深V白紗看秀「想談異國戀」　夏于喬C位對尬吳姍儒公主風

▲訂製禮服品牌JASMINE GALLERIA 2021 Resort 時尚大秀揭曉。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

美國芝加哥訂製禮服品牌JASMINE GALLERIA 2021 Resort 時尚大秀於今（4日）下午登場，請到藝人吳姍儒、夏于喬以及郭書瑤（瑤瑤）等人現身看秀，吳姍儒曾穿著品牌禮服順利摘下第54屆金鐘獎，直言有JASMINE GALLERIA加持所以特別幸運；而本季以度假為核心概念，也讓新婚人妻夏于喬忍不住大讚：「我願意每年拍一次婚紗照。」

▲吳姍儒曾憑藉JASMINE GALLERIA禮服摘下第54屆金鐘，此次穿著淡粉色平口裙。（圖／記者張一中攝）





▲吳姍儒看中秀上的「香檳金夢幻蔥網長禮服」，價格店洽 。（圖／品牌提供）

吳姍儒連續兩年金鐘獎都以JASMINE GALLERIA禮服加持，成功抱回第54屆金鐘「益智節目及實境節目主持人獎」，可說是淵源頗深，今則是換上粉色平口裙裝，以飄逸羽毛點綴袖口，讓她直呼：「完全不會有穿著禮服的緊繃感。」吳姍儒更相中秀上一套香檳金夢幻蔥網長禮服，注入法國金絲線，再以蛋糕裙層層堆疊的設計打造，烘托夢幻氣息，但下秒吳姍儒就打破幻想：「買了也沒有場合穿。」

▲夏于喬喜愛休閒且帶有女人味的禮服，願為品牌新品每年拍婚紗照。（圖／記者張一中攝）

結婚時就是穿著品牌婚紗的夏于喬，此次以簡約的白色緞面套裝看秀，她表示：「這身是設計師專門留給我的，沒想到我去試裝的時候正好一眼看中。」且品牌休閒卻充滿女人味的設計最戳中她的心，特別是本季的度假風格，讓夏于喬直呼：「每季都這麼好看，我願意每年拍婚紗照。」就連看秀同時，夏于喬也用手機拍下想入手的服裝，是死忠粉無誤。

▲郭書瑤一席低胸深V白色禮服登場。（圖／記者張一中攝）

郭書瑤一席低胸深V白色禮服登場，裙襬百褶效果增添氣勢，至於若是度假會想要什麼造型？郭書瑤提到：「讓JASMINE GALLERIA幫我用一套非常厲害的戰袍，交給專業就沒問題。」看到琳瑯滿目的婚紗禮服是否有想婚念頭？郭書瑤十分冷靜，一再肯定是單身狀態，但不排斥異國戀。

▲名模王心恬擔任JASMINE GALLERIA 2021 Resort 時尚大秀開幕閉秀。（圖／記者張一中攝）