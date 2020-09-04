超療癒「寶寶藍」Supreme X Nike雙面上衣　讓少女們也尖叫

記者王蓁蓁 / 綜合報導

繼上一次2020秋冬攜手彩妝大師Pat McGrath推出的「Supreme紅」唇膏，引起廣大少女們的熱切關注，Supreme又祭出與Nike聯名的寶寶藍系列服裝放火，完全跟上了近年時尚圈的馬卡色趨勢，再加上帶有懷舊感的勾勾 logo點綴，不只推出了能夠雙面穿搭的衝鋒衣套裝，還有80年代復古感的衛衣及POLO衫，OG的撞色，除了讓女孩們瘋狂，也讓潮流迷們超興奮。

▲Supreme X Nike超療癒寶寶藍配色，讓少女也瘋狂。（圖 / 翻攝 Supreme官網，以下同。）

其中討論度最高的，是這件可以雙面穿的衝鋒衣，彷彿一次入手了兩件單品，就連褲子也是兩穿！除了大家矚目的寶寶藍，這款商品其實還有黑、橘紅兩色，正穿背後可見經典的Nike加上紅色的勾勾logo，連帽上還有顯眼的Supreme字樣，反面則是將懷舊感的Nike加Supreme標誌放在了衣服中間。

▲Supreme X Nike雙面兩穿的衝鋒衣套裝，彷彿一次入手了兩件單品。

▲正穿背後Nike加上紅色的勾勾logo超搶眼。



▲雙面兩穿的衝鋒衣套裝共有黑、橘紅、寶寶藍三色，可供各種穿搭風格的潮流迷挑選。

80年代感的衛衣、及POLO衫，不論是俏皮的配色，還是懷舊感的logo標誌作為點綴，都完美展現貫穿此次系列的「復古」風格。



▲超好駕馭的logo衛衣，被譽為此系列必收單品。

其中橘色衛衣、POLO衫中央的Nike勾勾更是以飽和的粉色作為撞色，在OG的街頭時尚裡傾入亮眼新意。

▲橘色衛衣、POLO衫中央的Nike勾勾皆以飽和的粉色點綴，超級亮眼。



Supreme X Nike 這波全新聯名系列9/3已經在Supreme官網及歐美各大門市賣一波，別擔心，錯過還有機會，因為9/5將在日本開賣，寶寶藍的少女粉、以及潮流迷們，快找人在日本的親朋好友代購吧！

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