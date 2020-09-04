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女神宋慧喬也穿ZARA！點點「爆乳」洋裝官網搶翻天

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記者王則絲／台北報導

巨星等級的凍齡女神宋慧喬在個人IG全部刪除重來過之後，變得比較少更新私下生活，幾乎都以工作美照為主，其中為代言南韓鞋履品牌SUECOMMA BONNIE所拍攝的形象畫報就佔據了許多張，近日釋出為品牌拍攝的第二波秋冬形象照，其中宋慧喬穿著這套低胸的波點「爆乳」洋裝造型特別性感，令人目不轉睛，而這款洋裝其實是來自ZARA，目前在官網上已呈現缺貨！

▲宋慧喬畫報 。（圖／翻攝自IG）

▲宋慧喬畫報 。（圖／翻攝自IG）

▲宋慧喬代言SUECOMMA BONNIE秋冬畫報。（圖／翻攝自IG@suecommabonnie）

宋慧喬為SUECOMMA BONNIE拍攝的2020秋冬系列形象大片，照慣例一連換上多套造型來搭配多雙鞋款，本次在視覺上主要以輕熟女人味的氛圍來詮釋，且宋慧喬的妝容也特別呼應接下來的秋冬季節，微醺奶棕色的大面積腮紅特別搶眼，搭配漆黑的內眼線和些許煙燻造型，讓整體更為幹練、氣勢。

其中這套少女感較重的黑色波點洋裝，以公主泡泡袖佐以低胸設計，頗有歐美風格的氣質，也凸顯了宋慧喬有料的身材，胸前陰影引人注目，腳上的鞋款都瞬間失去了顏色，成熟女人的魅力令人無法招架。這款來自ZARA的洋裝，也因為宋慧喬的緣故更為熱賣，目前官網上已呈現缺貨狀態。

▲宋慧喬畫報 。（圖／翻攝自IG）

▲zara。（圖／翻攝自官網）

▲宋慧喬代言SUECOMMA BONNIE秋冬畫報。（圖／翻攝自IG@suecommabonnie、ZARA官網）

▲宋慧喬畫報 。（圖／翻攝自IG）

▲宋慧喬畫報 。（圖／翻攝自IG）

▲宋慧喬代言SUECOMMA BONNIE秋冬畫報，不乏許多性感的造型。（圖／翻攝自IG@suecommabonnie）

ZARA雖然是平價時裝，但其實非常受到女明星們的歡迎，除了宋慧喬這次透過代言照意外帶貨了美洋裝，在韓女星宣美（SUNMI）的私服中也能經常看見ZARA服裝的蹤影，出現的頻率非常高，像是下面這款紫色的波點的洋裝、米白色的西裝套裝，以及公主風格純白洋裝、帥氣的高筒皮靴⋯⋯通通都是來自ZARA的時髦單品。

▲宣美。（圖／翻攝自IG）

▲宣美。（圖／翻攝自IG）

▲宣美。（圖／翻攝自IG）

▲宣美。（圖／翻攝自IG）

▲宣美的私服中經常可以看見ZARA的蹤影。（圖／翻攝自IG@miyayeah）

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關鍵字：

宋慧喬, ZARA, 性感, 洋裝, 爆乳
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