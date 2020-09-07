小櫻「魔法陣腮紅餅」讓錢包封印解除！超華麗外殼　還用卡牌收納盒裝

編輯／Emily 圖／翻攝自p-bandai.jp、u-treasure-onlineshop.jp

《庫洛魔法使》是很多人的童年回憶，新的《透明卡牌篇》又再掀熱潮，這次日本玩具公司Bandai旗下的美妝品牌CreerBeaute就與《庫洛魔法使》合作，推出以劇中「魔法陣」為造型設計的腮紅餅，有著金色太陽、月亮雕刻的外殼超級華麗，粉絲們看了絕對把錢包「封印解除」。

日本Bandai旗下的CreerBeaute經常推出與動漫角色聯名的美妝產品，這次的合作對象是《庫洛魔法使》，故事中小櫻將隱藏黑暗力量的鑰匙封印解除時，畫面會出現有著太陽、月亮的圓形魔法陣，他們就以「魔法陣」為設計靈感，推出一款夢幻的腮紅餅。

「魔法陣腮紅餅」外殼精緻唯美，有著金色的太陽、月亮浮雕，搭配紅底色和閃亮紅色寶石，尺寸放在掌心中剛剛好，看起來就像魔法變身器，想拿著喊出小櫻的變身台詞。打開裡面是漩渦狀的腮紅，結合三種不同深淺的粉，可以依喜好調整濃、淡，找出最適合自己的顏色。

這款「魔法陣」圖案其實就是第一代庫洛牌背面的圖案，所以外包裝做成長方形的卡牌收納盒造型，整體設計很有質感，小櫻粉必須收藏。「魔法陣腮紅餅」售價4,620日圓（約台幣1,275元），接受預訂到10月7日為止，2021年1月才會正式發售。

喜歡《庫洛魔法使》的話，日本飾品品牌U-TREASURE也和《庫洛魔法使》合作推出最新聯名飾品，這次以小可和斯比為主題，推出兩隻一起配上星星和水鑽的項鍊、手環，圖案小巧可愛，戴起來優雅有氣質，項鍊和手環都分別有銀、K10、K18黃金三款。

▲項鍊和手鍊價格相同，三款分別為16,500日圓（約台幣4,556元）、47,300日圓（約台幣13,061元）、69,300日圓（約台幣19,136元）。

►史努比穿風衣化身情報員！造型靠墊、大頭熱水袋 英倫風周邊必收

►《小魔女DoReMI》聯名服飾喚起妳的童年 還有小花款象牙白仙氣逼人