fb ig video ETtoday search mobile

小櫻「魔法陣腮紅餅」讓錢包封印解除！超華麗外殼　還用卡牌收納盒裝

>

編輯／Emily　圖／翻攝自p-bandai.jp、u-treasure-onlineshop.jp

《庫洛魔法使》是很多人的童年回憶，新的《透明卡牌篇》又再掀熱潮，這次日本玩具公司Bandai旗下的美妝品牌CreerBeaute就與《庫洛魔法使》合作，推出以劇中「魔法陣」為造型設計的腮紅餅，有著金色太陽、月亮雕刻的外殼超級華麗，粉絲們看了絕對把錢包「封印解除」。

▲小櫻魔法陣腮紅。（圖／翻攝自p-bandai.jp）

日本Bandai旗下的CreerBeaute經常推出與動漫角色聯名的美妝產品，這次的合作對象是《庫洛魔法使》，故事中小櫻將隱藏黑暗力量的鑰匙封印解除時，畫面會出現有著太陽、月亮的圓形魔法陣，他們就以「魔法陣」為設計靈感，推出一款夢幻的腮紅餅。

▲小櫻魔法陣腮紅。（圖／翻攝自p-bandai.jp）

「魔法陣腮紅餅」外殼精緻唯美，有著金色的太陽、月亮浮雕，搭配紅底色和閃亮紅色寶石，尺寸放在掌心中剛剛好，看起來就像魔法變身器，想拿著喊出小櫻的變身台詞。打開裡面是漩渦狀的腮紅，結合三種不同深淺的粉，可以依喜好調整濃、淡，找出最適合自己的顏色。

▲小櫻魔法陣腮紅。（圖／翻攝自p-bandai.jp）

▲小櫻魔法陣腮紅。（圖／翻攝自p-bandai.jp）

▲小櫻魔法陣腮紅。（圖／翻攝自p-bandai.jp）

這款「魔法陣」圖案其實就是第一代庫洛牌背面的圖案，所以外包裝做成長方形的卡牌收納盒造型，整體設計很有質感，小櫻粉必須收藏。「魔法陣腮紅餅」售價4,620日圓（約台幣1,275元），接受預訂到10月7日為止，2021年1月才會正式發售。

▲小櫻魔法陣腮紅。（圖／翻攝自p-bandai.jp）

▲小櫻魔法陣腮紅。（圖／翻攝自p-bandai.jp）

喜歡《庫洛魔法使》的話，日本飾品品牌U-TREASURE也和《庫洛魔法使》合作推出最新聯名飾品，這次以小可和斯比為主題，推出兩隻一起配上星星和水鑽的項鍊、手環，圖案小巧可愛，戴起來優雅有氣質，項鍊和手環都分別有銀、K10、K18黃金三款。

▲小櫻魔法陣腮紅。（圖／翻攝自p-bandai.jp）

▲項鍊和手鍊價格相同，三款分別為16,500日圓（約台幣4,556元）、47,300日圓（約台幣13,061元）、69,300日圓（約台幣19,136元）。

►史努比穿風衣化身情報員！造型靠墊、大頭熱水袋　英倫風周邊必收

►《小魔女DoReMI》聯名服飾喚起妳的童年　還有小花款象牙白仙氣逼人

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

庫洛魔法使, 小櫻, 腮紅, 粉餅, 魔法陣
fashion.net

熱門文章

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

ET Fashion

推薦閱讀

譚松韻減肥秘訣揭曉！貪吃嘴也能靠5招瘦出錐子臉

譚松韻減肥秘訣揭曉！貪吃嘴也能靠5招瘦出錐子臉

奧斯塔羅12星座一周運勢0907-0913　天秤拒絕不必要的飯局、摩羯另一半不誠實

奧斯塔羅12星座一周運勢0907-0913　天秤拒絕不必要的飯局、摩羯另一半不誠實

日本「唐吉訶德」正式登台落腳西門町！不必出國也能買爆

日本「唐吉訶德」正式登台落腳西門町！不必出國也能買爆

對現況不滿卻只會抱怨出生？挖掘自我、確立目標　才能找到改變的勇氣 韓國「復古化妝箱」質感爆表　女神配色奶油白、孔雀綠只要百元價 美容師提點敷面膜千萬別做的6件事　第一點九成的人都做錯 明明很精打細算最後卻存不到錢？4個「貪便宜」習慣要戒掉 《天能》女主角真實身高超嚇人！古典臉孔「十頭身」宛如遺落仙女 廢物女友的日常妳中了幾項？「如果有事情比吃飯重要，那肯定是睡覺」 狂洗版IG的「小粉紅眼霜」爆殺3.9折！韓國紅回台灣　全臉、指緣都能用

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面