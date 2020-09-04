韓妞一年內甩20公斤變正妹！公開3招「飲食法」加碼低卡零嘴

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減肥無非就是少吃、多運動，名為황수현的一位南韓正妹，在一年內從65公斤瘦到了45公斤，20公斤的差距讓她從游泳圈肚子練成了川字腹肌，她也大方在IG分享三餐食譜，瞬間擁有8萬人追蹤，只要從日常小地方下手，就能輕鬆甩肉！

在 Instagram 查看這則貼文 황수현（@d.ddong）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 4 日 上午 6:38 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 황수현（@d.ddong）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 8 日 上午 5:07 張貼

南韓正妹황수현現在擁有45公斤前凸後翹的火辣身材，其實她曾經在一年前，因患有甲狀腺功能低下的疾病胖到65公斤，但現在不僅成功甩肉20公斤，황수현更大方公開健康的飲食方法，幫助大家減重。

在 Instagram 查看這則貼文 황수현（@d.ddong）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 13 日 下午 7:23 張貼

規律三餐是關鍵

許多人在減肥時都會以不健康的「節食」來控制體重，其實只是治標不治本，황수현會在早餐食用好的油脂，像是堅果與酪梨，在早上食用酪梨的好處就是，由於纖維含量高、容易有飽足感，不會在下一餐暴飲暴食。

在 Instagram 查看這則貼文 황수현（@d.ddong）分享的貼文 於 PDT 2018 年 8月 月 15 日 下午 4:43 張貼

低GI飲食

低GI飲食可以有效降低三酸甘油脂，同時避免刺激過多胰島素分泌，減少過度體脂肪合成，像是地瓜、南瓜等食材很適合當成配菜，而主食類建議以糙米飯取代白飯，在晚餐食用更沒負擔。

在 Instagram 查看這則貼文 황수현（@d.ddong）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 22 日 下午 4:17 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 황수현（@d.ddong）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 14 日 下午 7:37 張貼

堅果、優格是最佳零嘴

減肥時難免在三餐間隔時感到飢餓，這也是最容易減肥失敗的時刻，這時候也別餓過頭，황수현會適當食用藍莓、草莓等水果搭配優格，不僅是零嘴，也可以當成暫時充飢的搭配，是非常好的間餐組合。