明明很精打細算最後卻存不到錢？4個「貪便宜」習慣要戒掉

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應該許多女孩子都自認非常精打細算吧？從年輕開始就培養一手婆媽技能，不放過任何能撿便宜的優惠、特價，自認是能省則省的生活家，但是卻怎麼總是存不了多少錢呢？試著重新檢視你的「貪便宜」習慣，是否在不知不覺間犯了以下幾個心態上的錯誤。

＃信用卡分期付款比較不痛

當要購買單價比較高的商品時，許多女孩會選擇「信用卡分期付款」，覺得這樣一個月付一點、付一點比較沒這麼傷荷包，但其實從實質面來看，分期付款總共要付的錢也沒比較少，更別說有時需要加上利息，所以說有些東西不是能分期付款就有「省到」什麼，還不如一次付清才不會被後續每個月的帳單給綁架。

＃兩件打折，不買兩個不行

尤其是在食、衣方面等低單價的生活用品上，商家常常會做「兩件」商品的促銷活動，而在女生們眼裡也確實起到了刺激作用，只要同時購買兩件有打折，那就絕對不能只買一件，不管是不是真的需要兩個，先買再說，最後往往都是沒用完分送出去，或是用了第一個之後發現不喜歡便放著長灰塵，到頭來多花許多冤枉錢。

＃吃東西、買東西挑「組合」省最多

商品單獨販售是一個定價，由多個商品加起來的「組合Set」則會比一個一個單買的總價低廉，但有時候「組合」裡的東西並不會通通都是想要的，像是平常餐廳點套餐，往往加了點心、飲料後結果吃不完浪費掉，或是購買化妝保養品組合，最後依然只會使用那幾樣，還不如一開始就只挑「需要」的下手，組合再怎麼誘人終究是要使人花更多錢的計謀。

＃網購一定要湊到「免運」

「網購」帶來更方便的生活是確確實實的，但是業者們為了提升單筆消費總會祭出滿額「免運」的活動，讓原本只要買其中一樣的東西的女孩們，為了湊齊免運硬是多挑了幾樣自以為很划算的商品，雖然真的省到了些許運費，但是每次網購都要「順便」加進購物車的商品，這些一次次補足的價差累積起來也相當可觀。

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