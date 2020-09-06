fb ig video ETtoday search mobile

明明很精打細算最後卻存不到錢？4個「貪便宜」習慣要戒掉

>

編輯／JJ　圖／翻攝自IG@minimalstreetstyle

應該許多女孩子都自認非常精打細算吧？從年輕開始就培養一手婆媽技能，不放過任何能撿便宜的優惠、特價，自認是能省則省的生活家，但是卻怎麼總是存不了多少錢呢？試著重新檢視你的「貪便宜」習慣，是否在不知不覺間犯了以下幾個心態上的錯誤。

▲貪小便宜購物習慣。（圖／翻攝自IG）

＃信用卡分期付款比較不痛

當要購買單價比較高的商品時，許多女孩會選擇「信用卡分期付款」，覺得這樣一個月付一點、付一點比較沒這麼傷荷包，但其實從實質面來看，分期付款總共要付的錢也沒比較少，更別說有時需要加上利息，所以說有些東西不是能分期付款就有「省到」什麼，還不如一次付清才不會被後續每個月的帳單給綁架。

▲貪小便宜購物習慣。（圖／翻攝自IG）

＃兩件打折，不買兩個不行

尤其是在食、衣方面等低單價的生活用品上，商家常常會做「兩件」商品的促銷活動，而在女生們眼裡也確實起到了刺激作用，只要同時購買兩件有打折，那就絕對不能只買一件，不管是不是真的需要兩個，先買再說，最後往往都是沒用完分送出去，或是用了第一個之後發現不喜歡便放著長灰塵，到頭來多花許多冤枉錢。

＃吃東西、買東西挑「組合」省最多

商品單獨販售是一個定價，由多個商品加起來的「組合Set」則會比一個一個單買的總價低廉，但有時候「組合」裡的東西並不會通通都是想要的，像是平常餐廳點套餐，往往加了點心、飲料後結果吃不完浪費掉，或是購買化妝保養品組合，最後依然只會使用那幾樣，還不如一開始就只挑「需要」的下手，組合再怎麼誘人終究是要使人花更多錢的計謀。

▲貪小便宜購物習慣。（圖／翻攝自IG）

＃網購一定要湊到「免運」

「網購」帶來更方便的生活是確確實實的，但是業者們為了提升單筆消費總會祭出滿額「免運」的活動，讓原本只要買其中一樣的東西的女孩們，為了湊齊免運硬是多挑了幾樣自以為很划算的商品，雖然真的省到了些許運費，但是每次網購都要「順便」加進購物車的商品，這些一次次補足的價差累積起來也相當可觀。

▲貪小便宜購物習慣。（圖／翻攝自IG）

►男生「不愛了」想分手的5個徵兆！脾氣突然變差要小心

►我是妹妹我驕傲！盤點有哥哥的「6個好處」，說出來羨慕死人

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

生活, 省錢, 存錢, 女生, 理財
fashion.net

熱門文章

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

ET Fashion

推薦閱讀

日本「唐吉訶德」正式登台落腳西門町！不必出國也能買爆

日本「唐吉訶德」正式登台落腳西門町！不必出國也能買爆

女神宋慧喬也穿ZARA！點點「爆乳」洋裝官網搶翻天

女神宋慧喬也穿ZARA！點點「爆乳」洋裝官網搶翻天

奧斯塔羅12星座一周運勢0907-0913　天秤拒絕不必要的飯局、摩羯另一半不誠實

奧斯塔羅12星座一周運勢0907-0913　天秤拒絕不必要的飯局、摩羯另一半不誠實

狂洗版IG的「小粉紅眼霜」爆殺3.9折！韓國紅回台灣　全臉、指緣都能用 《天能》女主角真實身高超嚇人！古典臉孔「十頭身」宛如遺落仙女 江疏影比《三十而已》王漫妮會穿！襯衫、白T簡單搭出高級感 美樂蒂、布丁狗體內裝甜點？三麗鷗「半解剖公仔」讓你一窺角色構造 高圓圓與迪麗熱巴撞衫太精彩！「差12歲」都穿Jason Wu比美 美容師提點敷面膜千萬別做的6件事　第一點九成的人都做錯 靠「雙丸子頭」大逆齡！4種心機綁法　讓楊丞琳、太妍瞬間變少女　

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面