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用卸妝油會冒粉刺？皮膚科醫師解答「正確卸妝」5件事

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▲▼皮膚科醫師解答「正確卸妝」5件事。（圖／翻攝ＩＧ）

▲許多肌膚問題都源自於錯誤清潔，正確卸妝是養成美肌的第一步。(圖／翻攝IG@aoihamada、@yubi_190)

記者張毓容／台北報導　

清潔是有效護膚的首要步驟，尤其是有化妝習慣的人，卸妝更是重要，正確的卸妝可以給你好膚質，而錯誤卸妝小心粉刺、痘痘來報到！知名皮膚科醫師曾德朋就指出，其實許多肌膚問題都源自於錯誤清潔，快來看看以下5個常見卸妝清潔問題，你是否都有做對？

Q：長粉刺都是卸妝油害的？

「用卸妝油就會長粉刺」一定不少人都有聽過這種說法，但其實錯可能不在卸妝油，而是你乳化不完全。卸妝油通常由「油質」與「介面活性劑」等兩大主要成分組成，其原理為以「油質」溶解含油的彩妝，再透過乳化動作讓界面活性劑將油與水包覆在一起，以徹底卸妝。但卸妝過程中若乳化不全，油脂、殘妝就會殘留於肌膚毛孔中，進一步形成堵塞，導致痘痘粉刺生成。

曾醫師建議，使用卸妝油卸妝時，以清水重複清洗直到水由乳白色轉為清澈無色，以確保徹底乳化。

▲▼皮膚科醫師解答「正確卸妝」5件事。（圖／翻攝ＩＧ）

▲醫師建議盡量選擇以植物油為基底的卸妝油，對肌膚較友善。(圖／翻攝IG@eve_lom)

Q：卸妝油怎麼選比較好？

以植物油為基底的卸妝油較溫和，是對肌膚友善、較不易阻塞與致粉刺的選擇；而若是以礦物油為基底的卸妝油，曾醫師建議可從售價來判斷其礦物油的品質是否良純。因為礦物油是萃自礦物、石油的產物，若要添加在保養品中，又不對肌膚形成負擔，需要經過多道純化程序處理，將耗費可觀成本。因此，一瓶使用純礦物油的卸妝油，售價不可能太便宜。

Q：卸妝品清潔力越強越好？

清潔產品的洗淨力取決於介面活性劑添加量的多寡，但同時會影響溫和程度。曾醫師建議在挑選卸妝產品前務必先試用，若卸妝後肌膚會有緊繃感，代表其界面活性劑含量高、油脂比例少，雖然洗淨力強但也較為刺激。為避免過度清潔，應挑選使用後不緊繃，界面活性劑比例低、油脂含量高的溫和卸妝品。

▲▼ 皮膚科醫師解答「正確卸妝」5件事。（圖／翻攝ＩＧ）

▲不論是用何種卸妝產品，卸妝後要以清水再沖洗以免界面活性劑殘留。（圖／翻攝IG@aoihamada)

Q：用卸妝水後就可以直接保養？

雖然卸妝水擦完好像很清爽，但其實不論哪一種質地的卸妝品，都含有界面活性劑，在使用後都應該以清水再次沖洗或乳化，避免介面活性劑殘留阻塞毛孔導致粉刺或痘痘生成。

Q：卸妝卸2次比較乾淨？

就算使用溫和的卸妝產品，反覆卸妝也會對肌膚造成負擔，好的卸妝品應該具備一次就能將妝容完整卸乾淨的效用。妝容較濃時，則換用清潔力足夠的卸妝產品，一次完成卸妝。

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保養, 護膚, 卸妝, 清潔, 潔顏, 皮膚科醫師, 醫生, 解答, QA, 問題
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